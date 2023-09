Atacadão tem os melhores e mais baratos peixes e carnes brancas para o almoço do Círio

O Círio de Nazaré é marcado pela fé e devoção dos fiéis à padroeira do Pará. Com a chegada da procissão ao seu destino final, um dos momentos mais aguardados pelos devotos é o almoço do Círio. E o que não pode faltar na mesa é um cardápio regional e delicioso. Mas, além dos pratos tradicionais, é possível inovar. O Atacadão separou dicas com opções que não podem faltar no almoço do Círio.

A festa da culinária paraense é celebrada por todos, e as famílias paraenses se reúnem para confraternizar. Uma boa dica para trazer um almoço diferente e delicioso é apostar nos pescados e em carnes brancas, como frango e pato. Pensando nisso, separamos algumas receitas que podem deixar o almoço do Círio ainda mais especial para toda a família.

Bacalhoada

Bacalhoada é uma excelente opção para quem quer inovar no almoço do Círio (Freepik.com)

Ingredientes

1,6 kg de lombo de bacalhau em postas (6 postas)

4 batatas

2 pimentões amarelos

2 pimentões vermelhos

2 xícaras (chá) de tomate-cereja

2 cebolas

2 cabeças de alho

1 xícara (chá) de azeitona verde

1½ xícara (chá) de azeite

3 ramos de louro

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Como preparar: Deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro, trocando a água pelo menos 3 vezes. Desfie e reserve na geladeira. Em uma panela grande, coloque as batatas, cubra com água e cozinha por cerca de 20 minutos. Mantenha a panela tampada. Após o cozimento, escorra, corte as batatas em rodelas finas e reserve. Em um refratário untado com azeite, faça camadas, começando com os tomates, depois a cebola, as batatas, o bacalhau, as ervilhas, os pimentões, as azeitonas e o cheiro-verde. Repita o processo até completar o refratário. Coloque-o no forno por cerca de 1 hora ou até que os ingredientes estejam "ao dente". O prato pode ser servido com arroz branco, salada verde e um bom vinho.

Suflé de frango ou pato com legumes

Receita de suflê de frango ou pato é uma sugestão deliciosa e econômica (Freepik.com)

Ingredientes:

1 peito de frango ou pato cortado em cubos

800ml de leite

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de azeite

4 ovos

80g de queijo parmesão ralado

½ cebola cortada em cubos

2 dentes de alho

2 colheres de azeite extra virgem

1 cenoura média

1 batata baroa média

1 chuchu

1 abobrinha

Sal e pimenta a gosto

Salsa e cebolinha a gosto (opcional)

Como preparar: Corte os legumes em cubos e cozinhe em uma panela a vapor. Em seguida, deixe reservado. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure as cebolas e o alho. Acrescente o frango ou o pato cortado em cubos e sal a gosto. Cozinhe por 20 minutos, em fogo médio. No caso do pato, o tempo de cozimento pode ser maior. Ao abrir a panela, escorra o restante da água e desfie o frango ou o pato.

Em outra panela, acrescente o azeite, a farinha de trigo, o leite e uma pitada de sal. Mexa tudo, em fogo médio, até engrossar. Reserve até a mistura esfriar. Separe as claras da gema e, em um bowl grande, bata levemente as gemas com um garfo. Guarde as claras. Na mistura com a gema, acrescente o queijo ralado, os legumes cozidos, o frango ou pato desfiado, a salsa e a cebolinha. Misture bem. Depois desse passo, adicione a massa. Misture bem todos os ingredientes e reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve e misture no recipiente reservado com a massa, legumes e frango ou pato desfiado. Despeje tudo em uma travessa de vidro untada com manteiga. Asse em forno preaquecido a 180º C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Gostou das dicas para arrasar no cardápio do almoço do Círio? No Atacadão você encontra tudo o que precisa para preparar as suas receitas, desde os ingredientes mais tradicionais da época quanto itens diferenciados, o que vai deixar o momento com a família ainda mais delicioso e especial. Agora é só correr para o Atacadão e garantir os melhores e mais baratos tipos de peixes e carnes brancas para o Círio!