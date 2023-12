Atacadão: saiba como fazer compras com economia durante todo o ano de 2024

O ano novo está começando e muita gente aproveita esse período para traçar novas metas e objetivos. Entre as tantas promessas para o novo ano, economizar está entre as mais comuns. Pensando nisso, o Atacadão separou dicas que vão ajudá-lo a fazer suas compras de forma inteligente e econômica ao longo de todo o ano de 2024.

Com estratégias simples e práticas, é possível tornar a ida ao supermercado mais econômica, o que ajuda a manter o orçamento sob controle durante todo o ano. Antes de entrar no estabelecimento, é importante ter um planejamento para não cair em armadilhas e acabar comprando itens desnecessários por impulso.

Lista de compras

O primeiro passo é fazer uma lista detalhada do que será necessário ao longo do mês ou da semana, dependendo dos produtos. Esse tipo de estratégia evita compras impulsivas e direciona o foco para os itens essenciais. Outro ponto importante é analisar o estoque de produtos que você possui em casa e planejar as refeições com antecedência, evitando desperdícios.

Compare preços

Uma dica fundamental para quem quer economizar nas compras de supermercado é comparar os preços em diversos supermercados. Avalie em quais locais os preços estão mais em conta. Além disso, fique de olho nas ofertas e promoções sazonais, que podem render grandes economias no final do mês.

Não vá ao supermercado com fome

Um erro muito comum cometido por muita gente na hora de fazer o supermercado é ir ao estabelecimento com fome. Esse tipo de atitude faz com que o consumidor acabe gastando mais do que precisa, já que pega diversos produtos por impulso, o que não ajuda na hora de economizar.

Tente não levar as crianças

A gente sabe que isso pode ser difícil para muita gente, mas é importante saber que as crianças podem ser mais atraídas por produtos caros e supérfluos na hora das compras. Então, caso seja possível, tente não levar as crianças ao supermercado. Isso ajuda, e muito, a economizar.

Defina um limite do quanto pode gastar

Assim como a lista de compras, definir o valor que pode ser gasto é fundamental na hora de ir ao supermercado. Com isso, é possível controlar as compras e manter somente o que realmente é necessário.

Gostou das dicas? No Atacadão, além de encontrar tudo o que precisa, você economiza na hora de fazer o supermercado semanal ou mensal. Com o Atacadão, você começa e termina o ano com muita economia!