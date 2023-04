Atacadão comemora 61 anos com muitas premiações e ofertas imperdíveis

O Atacadão está em festa neste mês de abril, mas quem ganha o presente é você, cliente. O maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abragência nacional comemora 61 anos e, para celebrar seu aniversário, a empresa está realizando uma campanha especial, a "Você de Boa Atacadão", onde os clientes terão a chance de aproveitar as melhores ofertas da cidade e ainda concorrer a centenas de prêmios.

A campanha será realizada durante todo o mês de abril, em todas as mais de 300 unidades em todo o país, e conta com mais de R$ 3 milhões em prêmios. Entre as premiações estão smartphones, vales-compras e sorteios de até R$ 100 mil reais.

Como participar

Para participar da promoção é bem simples. A cada R$ 200 em compras, o cliente receberá no mesmo cupom ou nota fiscal, um código promocional composto por 27 caracteres que deve ser usado para a realização da inscrição, por meio do site do Atacadão ou via WhatsApp pelo telefone: (11) 4040 2866. Não esqueça de guardar os cupons fiscais após o cadastro!

E ainda tem mais! Os clientes que participarem da promoção e utilizarem o Cartão Atacadão como forma de pagamento receberão os números da sorte em dobro. E se você ainda não tirou o seu Cartão Atacadão, garanta logo o seu e aproveite para ter o dobro de chances de ganhar as premiações.