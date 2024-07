Atacadão: 10 dicas para economizar no supermercado durante as férias

Com a chegada das férias escolares de julho, muitas pessoas ficam preocupadas em como aproveitar essa época sem comprometer o orçamento do mês. Diante desse cenário, fazer as compras no supermercado acaba se tornando um desafio para muitas famílias. O primeiro passo para economizar é buscar um supermercado com preços acessíveis, como é o caso do Atacadão, que oferece qualidade e preço justo.

A seguir, confira dicas para economizar no supermercado durante as férias:

1. Faça uma lista de compras: prepare uma lista com os principais produtos que pretende comprar, já que não se pode confiar apenas na memória para pensar em tudo. Além disso, a lista é essencial para ajudar a se manter dentro do orçamento;

2. Compare preços: avalie em quais locais os preços estão mais em conta. Além disso, fique de olho nas ofertas e promoções sazonais, que podem render grandes economias no fim do mês;

3. Não leve crianças para fazer compras: lojistas são especialistas em preparar tentações para os meninos e meninas, como pirulitos e biscoitos nas prateleiras mais baixas, embalagens super coloridas e produtos mais caros ao alcance deles. Por isso, o ideal é não levar os pequenos;

4. Defina um limite do quanto pode gastar: definir o valor que pode ser gasto é indispensável na hora de ir ao supermercado. Sendo assim, é possível controlar as compras e manter somente o que realmente é necessário;

5. Alimente-se antes de ir ao mercado: não vá fazer compras sem antes comer, pois quando se está com fome, deixa-se de tomar decisões racionais em relação às opções de compra, o que acaba causando a compra de itens que não são necessários;

6. Experimente novos produtos: muitos estabelecimentos baseiam-se em vantagens de condições de marketing para elevar os preços dos produtos. Por isso, não necessariamente itens mais caros terão uma qualidade maior. Sendo assim, experimente as novidades;

7. Crie o seu cardápio semanal: essa é uma das formas de economizar nas compras da semana, já que você conseguirá estruturar bem o orçamento, otimizando as idas ao mercado e diminuindo o desperdício;

8. Aproveite programas de fidelização: se você compra com regularidade em determinados estabelecimentos, aproveite o acesso às vantagens disponibilizadas pelo supermercado;

9. Fique atento às ofertas: tenha em mente os dias de promoção de cada produto nos mercados. Por exemplo, alguns supermercados têm ofertas de carne toda quarta-feira;

10. Escolha um bom estabelecimento: buscar um bom supermercado, com produtos de qualidade e preços acessíveis, é um grande diferencial quando se trata de economia.

