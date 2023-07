Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos apresenta propostas para mobilidade urbana

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) divulgou, em maio deste ano, um extenso documento intitulado “Propostas para um novo programa nacional de mobilidade urbana”, no qual apresenta e se aprofunda em várias propostas para proporcionar melhorias e condições mais favoráveis e confortáveis para o uso do transporte público no Brasil principalmente para os usuários.

Uma das abordagens é a proposta de criação do Programa Bolsa Transporte, um projeto de mobilidade urbana mais acessível para as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família.

A proposta visa a inclusão da população do programa Bolsa Família com faixa etária entre 18 a 64 anos para gratuidade de uso do transporte público coletivo em condições específicas, entre elas: famílias moradoras de cidades com transporte público coletivo regulamentado.

A pesquisa segue explanando os critérios a serem considerados na criação e adoção do programa e esboça uma possível sugestão de transporte com a utilização da gratuidade no transporte público no período de entrepico nos dias úteis, no horário das 9h às 17h, ou aos domingos e feriados em qualquer horário.

O documento também detalha um levantamento realizado em 2017 pela Confederação Nacional do Transporte e pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que as distâncias percorridas pelos brasileiros são, em média, de 10,7 km com duração de 35, 2 minutos, em 25 municípios do país de diferentes tamanhos populacionais.

A pesquisa também traz outras informações fundamentais para se compreender a dinâmica da mobilidade urbana nacional. Por exemplo, se considerar mais de 500 cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, o índice é da ordem de 1,6 viagens/dia.

A documentação da NTU também apresenta tópicos acerca do grupo elegível para o possível programa. A partir de dados do CadÚnico foi identificado 12 milhões de famílias são elegíveis para o Bolsa Transporte que residem em 539 cidades que comprovam a existência de transporte público coletivo regulamentado.

Outros pontos fundamentais para a criação do programa também são abordados e aprofundados no documento da NTU, entre eles, as regras de uso, a natureza, suas limitações e os recursos, remissas e políticas de implementação.

A proposta de criação do Bolsa Transporte é um das alternativas para promover a melhoria e a qualidade do serviço ofertado aos usuários. Os subsídios são ações que também visa a aplicação de mudanças e que já vem ocorrendo em várias cidades do país.