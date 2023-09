Assembléia Paraense lança Arte do Círio AP 2023

No último dia 24 de agosto, a Assembléia Paraense lançou a Arte do Círio AP 2023, no Hall do Complexo de Eventos, na Sede Campestre. A programação contou com a presença da diretoria executiva da AP, à frente o presidente Oscar Pessoa, de sócios e dos convidados, o padre barnabita Paulo de Tarso, representando o Padre Assis (presidente da Festa de Nazaré) e o coordenador do Círio 2023, Antônio Salame, juntamente com diretores da festa.

Este ano, a arte do Círio AP tem assinatura da artista e ilustradora Aline Folha, que em 2022 criou o manto de Nossa Senhora de Nazaré. A bela arte estampará a tradicional camisa do Círio AP 2023 e outras peças alusivas ao evento.

A novidade é que, este ano, a arte também ilustrará outros produtos do clube, e os mesmos estarão à venda na Lojinha do Círio AP, um espaço especial e exclusivo para a comercialização dessas peças.

Apoiadora Oficial do Círio 2023

Durante o evento, a diretoria do clube anunciou que a AP será apoiadora oficial do Círio pelo segundo ano consecutivo. Com isso, a marca da AP estará em destaque em todo material oficial do evento. O selo oficial do Círio já está presente na camisa do Círio AP 2023, bem como em todos os demais produtos.