As vantagens de fazer estágio desde o início da graduação

O período de estágio faz parte do processo de formação de todo o curso de graduação e prepara melhor os estudantes para o mercado de trabalho, pois é durante esse processo que os graduandos conseguem colocar em prática todo o conhecimento adquirido na universidade.

Para Cinthia Brigida Brito de Moraes, coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário Fibra, o estágio fortalece o conhecimento dos alunos e, na área da saúde, os estágios são de 30 horas semanais nos hospitais.

“Do primeiro ao oitavo semestre, as práticas são concomitantes com a teoria e, nos últimos anos, o aluno faz o estágio supervisionado, que já é a fase do aperfeiçoamento profissional”, afirma Cinthia.

Acompanhamento

Na Fibra, o estágio supervisionado é todo oferecido pela instituição, conforme explica a coordenadora do curso de enfermagem.

“Na área da saúde, nós encaminhamos os alunos para o local onde eles vão desenvolver o estágio. É importante que eles tenham empatia com o paciente e saibam trabalhar de forma humanizada”, acrescenta Cinthia Brigida.

Confira, a seguir, as principais vantagens de estagiar desde o início da graduação:

- Experiência profissional;

- Ampliação da rede de contatos;

- Comprometimento e maturidade;

- Possível efetivação ou chances de uma oportunidade melhor.

O curso de enfermagem da Fibra tem nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Além disso, a formação conta uma estrutura completa para as aulas práticas, com laboratórios e equipamentos inovadores.