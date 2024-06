Arte em diversas formas: Galeria Rose Maiorana agrega produtos e serviços

Inaugurada recentemente, a Galeria de Arte Rose Maiorana oferece, além de exposições, diversos produtos artísticos como ecobags, canecas, cadernos, tênis personalizados e até mesmo semijoias diferenciadas e repletas de personalidade. O espaço está localizado na Travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém.

A artista plástica Rose Maiorana explica que o propósito da Galeria é ser um espaço onde a arte, em suas várias formas, é protagonista. “É um espaço multicultural e que, por meio dele, o público pode conhecer o meu trabalho e também o trabalho de outros artistas, pois receberemos exposições individuais e coletivas deles, justamente para que saibam que a Galeria foi feita também pensando em ser mais uma opção de espaço para eles”, destaca.

No espaço também serão realizados momentos de conversa sobre arte, lançamentos de livros, oficinas, entre outros eventos que fortaleçam o segmento. É válido destacar que a Galeria Rose Maiorana está planejando o calendário do segundo semestre de 2024 e de 2025, já prevendo alguns eventos envolvendo a COP 30. Porém, também há uma grade com programações que vão acontecer a partir da segunda quinzena de junho deste ano.

Rose Maiorana ressalta que a Galeria visa acolher os artistas e suas obras (Carmem Helena/ O Liberal)

Para Rose Maiorana, o local é mais uma opção de espaço para dar vida à arte e relevância aos artistas. “Cada vez que Belém ganha um novo espaço para isso, ganha todo cenário cultural paraense”, ressalta.

Espaço artístico também está comercializando semijoias de um artista de São Paulo (André Oliveira/ O Liberal)

Exposição “Profundo”

Lançada no mesmo dia da inauguração da Galeria, a mostra “Profundo”, da artista Rose Maiorana, está em exposição no local e tem apoio cultural da Porte Engenharia e do Grupo Liberal. A mostra reflete a essência de Rose Maiorana e sua jornada de vida.

Exposição “Profundo”, de Rose Maiorana, pode ser visitada na Galeria até o dia 17 de junho (André Oliveira/ O Liberal)

De acordo com o texto de apresentação da exposição, “Profundo” é o ponto em que consegue trazer à superfície de sua consciência superações e pensamentos de um tempo de vida submerso, sensações transmutadas de uma realidade sentida. É, também, o fôlego tomado ao voltar de um mergulho em sua própria natureza humana.

Aurélio Oliveira, responsável por assinar a comunicação visual da Galeria de Arte Rose Maiorana, explica que a inspiração da mostra foi a própria artista, com sua história e sentimentos.

“O vermelho está presente nos elementos e simboliza sua paixão pela vida e a arte, onde ambas se misturam de maneira alucinante. O uso da iconografia de uma boca carnuda e vermelha semiaberta, extraída de sua própria obra, reforça seus desejos, aflições e ímpeto para falar e contar o que essa mulher sente”, pontua.

As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. A entrada é gratuita. A exposição segue até o dia 17 de junho.

Serviço:

Galeria Rose Maiorana

Exposição Profundo

Data: até 17 de junho;

Horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h;

Local: Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém.