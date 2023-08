Arte, cultura e cidadania em Parauapebas

Um excelente trabalho cultural e social feito para aproximar a Câmara da população. Esse foi o objetivo do programa “Câmara nos Bairros – Sessão Cidadania”, criado pelo jovem Rafael Ribeiro, o primeiro filho de Parauapebas a comandar a Casa de Leis do município.

A segunda edição do programa “Câmara nos Bairros – Sessão Cidadania” começará no final do mês de agosto e levará para o maior complexo de bairros da cidade, a VS10, apresentações culturais, shows, atendimentos médicos, odontológicos, consultas oftalmológicas, cursos profissionalizantes, emissão de documentos e vários outros benefícios gratuitos.

As ações do Programa Câmara nos Bairros acontecerão nos dias 27 e 28 de agosto (Divulgação)

Para quem quiser participar das ações do Programa Câmara nos Bairros, o evento acontecerá dias 27 e 28 de agosto, na VS10 e deve atender mais de cinco mil pessoas gratuitamente.

Inovação e humanização

O Programa “Câmara nos Bairros” não é o único programa lançado na gestão de Rafael Ribeiro, que encabeça uma grande mudança na forma de conduzir o trabalho do legislativo.

Rafael Ribeiro tem transformado a forma de conduzir o trabalho do legislativo no município de Parauapebas (Divulgação)

Rafael implantou a primeira Escola Legislativa de fora da capital do Estado, criou o Museu Faisal Salmen, implantou o “Programa Vereador Mirim”, que compartilha a atuação dos vereadores com os estudantes das escolas municipais de Parauapebas, e muitos outros programas e projetos.

No dia 27 de agosto, no decorrer da programação do projeto “Câmara nos Bairros – Sessão Cidadania”, o público prestigiará o show do cantor Anderson Freire, de forma gratuita.

Deputada Federal Renilce Nicodemos reúne-se com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

Na manhã da última quarta-feira 2/8, a deputada Federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) participou de audiência oficial com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

A deputada Federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) participou de audiência oficial com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (Divulgação)

Ao vice-presidente, a deputada falou sobre a atuação pioneira e a importância do Instituto Ercília Nicodemos e da Casa Rosa: entidades que representam um braço do Governo do Estado do Pará na execução de políticas públicas em saúde à população.

A Casa Rosa, que tem Sede na cidade de Capanema, foi criada para dar apoio à Política Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, em especial à prevenção e cuidado do câncer de mama e colo do útero. A Casa atende, até o momento, nos municípios de Capanema, Abaetetuba, Paragominas, Porto de Moz e Portel. A ideia com a reunião junto ao vice presidente é expandir esse atendimento à mais municípios.

Durante o encontro, a deputada falou sobre a atuação pioneira e a importância do Instituto Ercília Nicodemos e da Casa Rosa (Divulgação)

“Também, solicitei ao vice-presidente Geraldo Alckmin seu empenho político junto à ministra da saúde, Nísia Trindade Lima, ao pleito que pretendemos apresentar de uma demanda do nosso Estado do Pará, especificamente, da Secretaria de Saúde Pública: a ampliação de seu recurso financeiro para custeio das ações e serviços de saúde de forma a adequá-la à efetiva demanda do Estado”, concluiu a deputada federal Renilce Nicodemos.

Circuito Pará de Corridas, inclusão e cidadania

Circuito Pará de Corridas etapas Marituba e Bragança ocorre nos dias 10 e 17 de setembro, respectivamente (Divulgação)

A Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará, com apoio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), realiza nos dias 10 e 17 de setembro o Circuito Pará de Corridas etapas Marituba e Bragança.

A competição será dividida em 5 categorias de idades para o sexo feminino e masculino (Divulgação)

Etapa Marituba – 10 de setembro

Serão 10 km percorridos pelas ruas da cidade de Marituba, com largada e chegada na Praça Matriz. A competição será aberta para atletas profissionais e amadores, a partir dos 16 anos, dividida em 5 categorias de idades para o sexo feminino e masculino.

A competição será aberta para atletas profissionais e amadores, a partir dos 16 anos (Divulgação)

Etapa Bragança - 17 de setembro

Serão 10 km percorridos pelas ruas da cidade de Bragança, com largada e chegada na Estação Cultural Armando Bordallo da Silva, localizada no endereço: Praça da Bíblia, 1659 -Alegre, Bragança -PA. A competição será aberta para atletas profissionais e amadores, a partir dos 16 anos, dividida em 5 categorias de idades para o sexo feminino e masculino.

O Circuito Pará de Corridas é uma realização da Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará, com apoio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) (Divulgação)

Com investimentos de R$ 20 milhões, Ministério da Cultura lança Programa Olhos D'Água

O programa vai selecionar 70 projetos de formação continuada em arte, cultura e pensamento, com investimento total de R$ 20 milhões (Divulgação)

Ministério da Cultura (Minc), por meio da Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura (SEFLI), lança no dia 9 de agosto, na Fundação Bienal de São Paulo, o Programa Olhos d’água - Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura. A iniciativa tem o objetivo de firmar parcerias com organizações da sociedade civil (OSCs).

Serão selecionados 70 projetos de formação continuada em arte, cultura e pensamento, com investimento total de R$ 20 milhões.

O chamamento irá escolher 60 organizações com, no mínimo, um ano de experiência em atividades de formação no campo cultural, em que o valor do incentivo é de R$ 250 mil, e 10 organizações com, no mínimo, cinco anos de experiência com valor de R$ 500 mil. As inscrições ficam abertas de 10 de agosto até 11 de setembro e devem ser feitas na página do Transferegov.

Podem participar OSCs definidas como entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação), sociedades cooperativas e organizações religiosas que tenham como base a democratização do acesso aos processos educativos em artes e cultura, como dimensões vitais para inserção social, acessibilidade, promoção da cidadania e diversidade cultural e estejam habilitadas no Transferegov.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, que estará no lançamento, ressaltou que o edital visa reconhecer as iniciativas de organizações da sociedade e potencializar o que elas já realizam no campo da formação, através do fomento e da criação de uma Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, que visa reconhecer, fomentar e apoiar iniciativas de formação artística e cultural em distintos territórios e experiências formativas da sociedade civil.

Programa Olhos D’Água

O Programa Olhos D’Água visa estimular e promover a descentralização dos processos de formação no campo artístico-cultural no território nacional e vai fomentar atividades formativas realizadas por espaços de educação não formais e aquelas propostas por artistas independentes, coletivos e grupos da sociedade civil, considerando a possibilidade de ampliação de repertórios e oferta de formação no campo artístico-cultural.

O secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura, Fabiano Piúba, explica que não existe modelo único e totalizante para formação e para a formação artística e cultural. “Compreendemos que existe em nosso país um número expressivo de instituições culturais da sociedade civil que atuam com formação nas mais diversas linguagens e segmentos culturais”.

