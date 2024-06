Arraial ‘Tamo Junto e Misturado’ apresenta shows de carimbó, toada e boi bumbá neste final de semana

O Arraial “Tamo Junto e Misturado”, realizado pela Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), segue com o seu segundo dia de programação nesta sexta-feira (14/06), a partir das 18h30, na Praça Waldemar Henrique, no bairro da Campina. A festança gratuita, que se estende até o dia 30 de junho, contará com mais de 100 atrações, incluindo 35 de quadrilhas e 71 grupos de Mostras Culturais. As apresentações deste final de semana, que apresentará a “Mostra Cultural I”, destacam-se pelos espetáculos das Quadrilhas, Grupos Parafolclóricos, Carimbó e Boi Bumbá.

Para dar início as apresentações da noite, o Grupo Folclórico Tribo Dos Feiticeiros trazem canções de toadas. Em seguida, às 19h20, é a vez da Associação Grupo de Cultura Regional Iaçá apresentar um espetáculo de cultura parafolclórica. Já às 20h20, o Ponto de Cultura Magia da Toada começará seu show.

Representando a cultura do Boi Bumbá, o Grupo Folclórico Juventude Curumim Tabatinga se apresenta às 21h20. Às 22h20, a banda Senta Peia fará uma apresentação de carimbó. A Associação Balé Folclórico Da Amazônia Brasil sobe ao palco às 23h20, e a partir das 00h20, o Grupo de Carimbó Flor do Pará encerrará as apresentações do dia.

No sábado (15/06), a programação começa também às 18h30. Quem abre a noite de apresentações é grupo de toada Encanto Amazônico Decameron. Às 19h20, o Grupo de Cultura Nativa e Popular Os Curupiras fará uma interpretação parafolclórica. Em seguida, tem exibições do Ponto de Cultura Kananciuê, que inicia seu show às 20h20, seguido pelo Boi Bumbá Resolvido.

Para fechar a noite, o Grupo Uirapuru Do Mestre Verequete trará mais carimbó para ferver a praça. A apresentação iniciará por volta das 22h20; depois, seguem Grupo Carimbó Mururé e Coletivo Tambor, trazendo mais alegria para o Palco Cuia.

No domingo (16/06), as apresentações que encerraram a primeira semana da Mostra Cultural na Cuia Acústica começam às 18h30 com o show de toada do Ponto Cultural Tupi Kawahiva. Por volta das 19h20, a Associação Cultural e Desportiva Trilhas da Amazônia entra em cena para dar continuidade nos espetáculos culturais. Às 20h20 começa o show do Ponto De Cultura Companhia De Expressões Culturais Etnias Da Dança.

O grupo Boi Bumbá Prenda De São João se apresentará às 21h20, seguido pelo grupo de Carimbó Parásileiros às 22h20. A semana de apresentações será encerrada com o Grupo Parafolclórico Vaiangá às 23h20.

Quadrilhas juninas

Neste final semana também terá a continuidade da 1ª fase do Concurso de Quadrilha ocorrerá junto do Concurso de Misses, que iniciou no período de 13 e segue até 23 de junho, no Piano Palco montado na Praça Waldemar Henrique. As apresentações iniciam por volta das 19h.

Dão o pontapé inicial nas apresentações desta sexta-feira, as quadrilhas Roceira Arrasta Pé, Brasileirinha, Roceiros da Amizade, Roceiros da Barão, Paraíso Junino, Renascer Junino, Romance Junino, Amor é Nosso e Encanto Junino Mosqueirense.

Já no sábado, é a vez da Encanto da Juventude, Balão de Ouro, Fúria Junina, Amor de Um Mensageiro, Santa Luzia, Roceiros Pé de Moleque, Roceira Atração Junina de Benguí, Revelação do Marco, Estrela do Norte e Rainha da Juventude.

No domingo, ocorrerão as apresentações do Fuzuê Junino, Explosão Junina de Val de Cans, Rosa Vermelha, Império Junino de Outeiro, Cristal Junino, Pipocando Junino, Impacto Junino, Sedução Junino, Sedução Ranchista e Renovação de São João.

A presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Inês Silveira, ressaltou a importância do Arraial Junino para a valorização da cultura local e garantiu que todas as medidas necessárias foram tomadas para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para os visitantes. Além das apresentações das quadrilhas, o público poderá desfrutar de uma variedade de comidas típicas e produtos artesanais nas feiras montadas na praça.

“Nesse final de semana, nós já saberemos quem serão as dez quadrilhas juninas que irão para a final”, adiantou Inês.

Qual a programação da próxima semana?

Dos dias 27 a 30 de junho, a programação apresentará a “Mostra Cultural II”, com as apresentações dos Pássaros Juninos e Cordões de Bicho, das 08h às 20h, na Sala Multiuso Vicente Salles, no Memorial dos Povos.

Novidades

Este ano, parte da festa do Arraial de Belém, irá se deslocar para os Distritos, onde haverá programações especiais. No dia 22, acontecerá em Outeiro, com apresentação do Grupo Parafolclórico Tucuxi e Grupo Carimbó Regional Jurupari; no dia 29, em Icoaraci, com Mestre Lourival Igarapé e o Conjunto de Carimbó Queimada; no dia 30, também na Vila Sorriso, com Os africanos de Icoaraci.

A pedido dos quadrilheiros, não contará com arquibancada para o público, para de facilitar a montagem dos espetáculos, mas haverá um espaço com acessibilidade para pessoas com deficiência. Além disso, também terá um corpo de voluntários e funcionários para os primeiros atendimentos aos brincantes que passarem mal após a apresentação.

Confira a programação:

14/06 - Sexta-feira

18h30 - Grupo Folclórico Tribo Dos Feiticeiros (Toada);

19h20 - Associação Grupo De Cultura Regional Iaçá (Parafolclórico);

20h20 - Ponto De Cultura Magia Da Toada (Toada);

21h20 - Grupo Folclórico Juventude Curumim Tabatinga (Boi Bumbá);

22h20 - Banda Senta Peia (Carimbó);

23h20 - Associação Balé Folclórico Da Amazônia Brasil (Parafolclórico);

00h20 - Grupo De Carimbó Flor Do Pará;

15/06 - Sábado

18h30 - Encanto Amazônico Decameron (Toada);

19h20 - Grupo De Cultura Nativa E Popular Os Curupiras (Parafolclórico);

20h20 - Ponto De Cultura Kananciuê (Toada);

21h20 - Boi Bumbá Resolvido (Boi Bumbá);

22h20 - Grupo Uirapuru Do Mestre Verequete (Carimbó);

23h20 - Grupo De Expressões Parafolclóricas Uirapuru (Parafolclórico);

00h20 - Carimbó Mururé (Carimbó);

01h20 - Coletivo Cidade Tambor (Carimbó).

16/06 - Domingo

18h30 - Ponto De Cultura Tupi Kawahiva (Toada);

19h20 - Associação Cultural E Desportiva Trilhas Da Amazônia (Parafolclórico);

20h20 - Ponto De Cultura Companhia De Expressões Culturais Etnias Da Dança (Toada);

21h20 - Boi Bumbá Prenda De São João (Boi Bumbá);

22h20 - Grupo De Carimbó Parásileiros (Carimbó);

23h20 - Grupo Parafolclórico Vaiangá (Parafolclórico).