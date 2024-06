Arraiá de economia: confira receitas juninas rápidas com produtos do Atacadão

As festas juninas são eventos populares que ocorrem em todo o Brasil e possuem diversas tradições encantadoras como músicas típicas da época, fogueiras, danças e comidas super saborosas, que tornam o período junino o favorito de muitas pessoas. O Atacadão oferece todos os ingredientes necessários para o preparo de comidas juninas, com qualidade e preços acessíveis.

VEJA MAIS

As comidas mais comuns dessa época são preparadas com milho e amendoim. Confira, a seguir, algumas delícias juninas que podem ser preparadas de maneira rápida em casa.

- Milho cozido:

Super saboroso e tradicional, o milho cozido não pode faltar nas festas juninas (Freepik.com)

Ingredientes para seis porções: 6 espigas de milho, margarina e ½ de sal.

Modo de preparo:

1. Em uma panela grande, coloque as espigas de milho e cubra-as com água;

2. Adicione o sal e leve ao fogo de 10 a 15 minutos;

3. Depois do tempo marcado, espete o milho com um garfo e veja se ele está mole;

4. Escorra a água e cubra com margarina.

- Pamonha doce:

Feita com milho verde, coco ralado e açúcar, essa receita tradicional encanta paladares por todo o Brasil (Freepik.com)

Ingredientes para oito porções: 12 espigas de milho verde com a palha, 1 copo com água, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de coco ralado fino,1 pitada de sal.

Modo de preparo:

1. Rale as espigas ou corte-as rente ao sabugo e passe no liquidificador, juntamente com a água;

2. Acrescente o coco, o açúcar e mexa bem;

3. Coloque a massa na palha de milho e amarre bem;

4. Em uma panela grande ferva bem a água, e vá colocando as pamonhas após a fervura completa da água. Importante: a água deve estar realmente fervendo para receber as pamonhas, caso contrário elas vão se desfazer;

5. Cozinhe por mais ou menos 40 minutos, retirando as pamonhas com o auxílio de uma escumadeira;

6. Deixe esfriar em local bem fresco;

7. Sirva com café e queijo ralado.

- Pé de moleque:

Pé de moleque é muito requisitado nas festas juninas por ser extremamente delicioso (Freepik.com)

Ingredientes para 20 porções: 1/2 kg de amendoim torrado e descascado, 1/2 kg de açúcar, 1 lata de leite condensado, 3 colheres de margarina.

Modo de preparo:

1. Colocar na panela o amendoim, o açúcar e a margarina;

2. Levar ao fogo, mexendo sempre;

3. Quando começar a formar uma calda, coloque o leite condensado;

4. Mexa bem até soltar do fundo da panela, como brigadeiro;

5. Coloque no tabuleiro untado com margarina;

6. Deixe esfriar e corte em pedaços.

Para preparar uma festa junina com as melhores comidas típicas e com tudo o que se tem direito, conte com o Atacadão, empresa que oferece qualidade e os melhores preços. Para saber mais, clique aqui.