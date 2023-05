Ar-condicionado inverter ou tradicional? Entenda a melhor alternativa com a Imperador

Ao pesquisar sobre aparelhos de ar-condicionado, é comum se deparar com diversos modelos, tamanhos e potências. Entre as principais escolhas dos consumidores estão os aparelhos tradicionais e os com tecnologia inverter. Entretanto, surgem as dúvidas: para o dia a dia, existe mesmo diferença entre as duas opções? Vale a pena poupar dinheiro com os modelos tradicionais? Quais as vantagens do aparelho Inverter? A Imperador responde.

Vantagens aparelhos Inverter

Com o sistema que praticamente administra os picos de voltagem, a grande vantagem do Inverter é a economia de energia, que pode chegar em até 70%. O funcionamento constante da Inverter ainda permite uma noite livre de barulho às pessoas de sono leve. Isso ocorre porque o aparelho não liga e desliga durante a climatização, diminuindo a geração de ruído.

Vantagens aparelhos tradicionais

Em relação ao Inverter, o ar condicionado convencional brilha os olhos de quem procura aparelhos mais baratos. Por mais que o aparelho consuma mais energia, o custo benefício, ainda mais quando colocado na ponta do lápis, é relevante nesse cenário. Outra vantagem é o custo-benefício da manutenção, que por ter uma tecnologia convencional, se torna mais barata.

As opções tradicional e inverter estão disponíveis na Imperador, e para facilitar ainda mais na hora de escolher, você pode escolher entre os formatos:

- Split hi-wall;

- Janela;

- Multi split,

- Cassete;

- Piso teto.

Lembrando que na Imperador é assim: o conforto é seu, a solução é nossa. Clique aqui e saiba mais.