Apoio técnico amplia a produção de hortaliças nos projetos de assentamento em Marabá

A Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri) tem fortalecido o trabalho dos pequenos agricultores que fazem parte dos Projetos de Assentamentos do município de Marabá, no sudeste paraense. A Prefeitura Municipal tem garantido apoio técnico, orientação, distribuição de adubos, além de equipamentos e uso de maquinários para os agricultores. Com o trabalho realizado, a produção de hortaliças na zona rural do município vem ampliando e ganhando novos espaços no mercado.

A comunidade PA Alegria, distante cerca de 28 quilômetros de Marabá, registra aumento na produção mês a mês, principalmente para atender o mercado local, além da alimentação escolar, na qual são oferecidas refeições diárias a mais de 70 mil alunos das redes municipal e estadual.

Resultados positivos

Para o agricultor Dogival Alves, o acompanhamento dos técnicos da Seagri trouxe resultados significativos, o que contribuiu diretamente para a ampliação da produção.

“A gente vem aprendendo com os parceiros e trocando ideias. Então, começamos a plantar na areia e começamos a desenvolver esse trabalho. A Seagri acompanha com os técnicos e a distribuição do kit de irrigação está dando uma grande força para nós produtores”, destaca o agricultor, que iniciou a produção de hortaliças há 10 anos.

O agricultor Dogival Alves viu a sua produção ampliar após receber o apoio técnico da Seagri (Prefeitura de Marabá)

O agricultor possui uma propriedade com três hectares, onde há plantação de couve, coentro e cebolinha (cheiro verde). Diariamente, cerca de 800 pacotes de cebolinha e coentro, além de mais de 30 quilos de couve, são destinados para o abastecimento do mercado local. Segundo o produtor, a produção deve ampliar a partir de agosto, com o retorno das aulas, já que o agricultor também fornece os produtos para a alimentação escolar.

“Marabá consome tudo. Além do mercado normal, o mercado varejista também tem a entrega para a alimentação escolar. Essa parceria com a prefeitura começou quando abrimos esse programa da agricultura familiar, e a gente vai ampliando e aparece mais consumidores e a gente tem que ampliar, a tem que crescer junto com o pessoal que está consumindo, para poder atender melhor, aí amplia também o mercado de trabalho com certeza, começamos só eu, minha esposa e meu filho. Hoje estamos com cinco funcionários aqui dentro, são mais cinco famílias que a gente está atendendo também”, esclarece Dogival.

Orientação técnica

O técnico agrícola da Seagri, Mateus Silva, é um dos profissionais que acompanham os pequenos produtores do PA Alegria. O profissional destaca o trabalho que vem sendo realizado pelo órgão na região, onde as equipes da Seagri levam orientação, distribuição de kits e auxílio na instalação do equipamento para os produtores locais.

"A orientação técnica que fizemos aqui, inicialmente, foi o dimensionamento da área, para preparar para colocar irrigação. As outras orientações técnicas que trazemos são principalmente para a correção do solo, com o uso do calcário, que também é distribuído pela secretaria, adubação e sempre colocar água no sistema, principalmente no período seco. Essa irrigação foi a gente que fez. Fizemos o levantamento da área. Então, conseguimos alcançar esse nível de irrigação, de fornecer essa água com qualidade para a cebolinha e o resultado é isso aí, tá bonito, né?”, explica o técnico da Seagri, que também é aluno de agronomia.

O trabalho realizado pela Seagri tem alcançado mais de uma centena de pequenos produtores rurais da região do PA Alegria, assim como os demais Projetos de Assentamentos. Os resultados colhidos mostram a importância dos investimentos que a Prefeitura de Marabá tem realizado na região.