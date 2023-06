AP recebe certificações ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

A AP recebeu, esta semana, os certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, motivos de grande satisfação para a diretoria e colaboradores do Clube. São duas grandes conquistas que atestam o compromisso do clube com a gestão de qualidade dos serviços prestados e com a preservação do meio ambiente.

A ISO 9001:2015 é um grupo de normas técnicas internacionais que foca na gestão estratégica da empresa/clube, assegurando maior qualidade na entrega de produtos e serviços.

A ISO 14001:2015 - é uma norma específica para o sistema de Gestão Ambiental, que gerencia os impactos ambientais dos produtos, serviços e processos de uma organização.

Depois de passar por uma auditoria e implementar o Sistema de Gestão Integrado (SGI) na AP, foram mapeados processos, documentação e treinamentos, o que garantiu ao Clube estar em conformidade com as exigências internacionais. Com isso, a AP tornou-se o segundo clube do Brasil a receber as certificações.

Essa conquista só foi possível graças ao envolvimento e dedicação dos colaboradores que, juntamente com a diretoria e consultores externos, contribuíram para atingir esse objetivo.

Vale ressaltar que a empresa certificadora, escolhida pela AP, foi a alemã TÜV Rheinland, reconhecida internacionalmente pelos serviços de excelência relacionados com a qualidade, a segurança técnica e de proteção do homem e do meio ambiente em todo o mundo.