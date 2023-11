AP realiza nova edição do animado Festival Churras & Brejas

Se tem uma coisa que a maioria dos brasileiros ama é a combinação de churrasco com cerveja. Um dos eventos mais queridos e aguardados pelos sócios e sócias da Assembléia Paraense, o Churras & Brejas, está chegando. O evento será realizado no próximo sábado, dia 18 de novembro, das 12h às 20h, no Boulevard AP, na Sede Campestre da AP.

Além de trazer o que há de melhor quando o assunto é churrasco e cerveja, o Churras & Brejas também vai contar com uma programação animada, com muita música para dançar e garantir a diversão de todos.

Para a edição deste ano, as atrações que vão animar o público são o Grupo Irreverência, Celeiro Country Band, Marina & Os Leones, além do DJ Fernando Azevedo.

Cervejas especiais

O Churras & Brejas contará com cervejas especiais Devassa, assim como chopes artesanais das cervejarias 7 Cats, SirBlack, Cabôca, Amazon Beer e Gold Hein. Também haverá sorvetes e milkshakes da Icebode. E, claro que não podem faltar os deliciosos churrascos, que serão preparados na hora, nas churrasqueiras localizadas no Boulevard.

Festival contará com cervejas especiais Devassa, assim como chopes artesanais das cervejarias 7 Cats, SirBlack, Cabôca, Amazon Beer e Gold Hein (Reprodução/AP)

O evento contará, ainda, com moeda própria para o consumo durante o festival. A moeda deverá ser comprada pelos associados para, então, poder aproveitar os saborosos churrascos e cervejas à vontade, de acordo com o preço de cada produto disponível no Churras & Brejas.

Evento Sustentável

O cuidado com o meio ambiente é prioridade nos eventos realizados pela Assembléia Paraense. Um exemplo disso é o uso dos copos reutilizáveis do Copinho do Bem, que será o copo oficial do Churras & Brejas. Durante todo o festival, cada participante poderá solicitar o Copinho em qualquer ponto de venda do evento. Ao final do festival, a pessoa decide se devolve o Copinho ou leva para casa. Nesse último caso, paga uma taxa de R$ 5,00 por cada copo.

Festival Churras & Brejas é um dos eventos mais esperados ao longo do ano na AP (Reprodução/AP)

Lembrando que por ser um evento sustentável, o consumo de bebidas será realizado exclusivamente no Copinho do Bem. Por isso, no dia estará suspensa a distribuição de copos descartáveis no Toc Toc e na área do evento, onde também não será permitido circular com latas, garrafas ou copos de vidro.

Vale ressaltar que o uso do Copinho do Bem diminui em até 80% a geração de resíduos descartáveis em um local, o que é um enorme ganho para o meio ambiente e, consequentemente, para o planeta.