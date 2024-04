AP realiza mais uma edição do “Burgers & Brejas” nesta sexta-feira, 3

A Assembléia Paraense prepara mais uma edição do “Burgers e Brejas”. O evento será realizado nesta sexta-feira, 3, das 18h à 1h da manhã, no Boulevard AP, localizado na Sede Campestre.

O evento é um dos mais aguardados e animados do clube, e sempre reúne um grande público que ama saborear diversos tipos de hambúrgueres, acompanhados de deliciosas cervejas.

Na edição deste ano, o público vai contar com uma infinidade de opções durante o evento. Os hambúrgueres artesanais serão preparados por chefs convidados e estarão à venda, bem como as cervejas artesanais e as cervejas Devassa.

Entre os chefs desta edição estão Abílio Saraiva, Ruy Lobato, Vinicius Moura, Saul Vieira, Flávio Freire e Claudionor BBQ.

Já as cervejas artesanais vêm com o selo das cervejarias Amazon Beer, GODHEIM, Sir Black, 7CATS e Cabôca. Além disso, o evento terá refrigerantes, água e raspadinha gourmet, assim como sorvetes e milkshakes da IceBode.

Além de muita comida boa e bebidas geladas, o “Burgers e Brejas” traz uma edição pra lá de animada, com atrações que podem deixar o evento ainda mais especial, como a Banda Pano Preto, André Moura e Banda e o DJ Fernando Azevedo.

Sustentabilidade

Por ser um evento sustentável, o Copinho do Bem será o copo oficial da festa. Cada participante poderá solicitar o Copinho em qualquer ponto de venda e utilizá-lo para o consumo de quaisquer bebidas disponíveis. Ao final do evento, decide se devolve o Copinho ou leva para casa, após pagar a taxa de R$ 7 por cada copo.

Acesso

O evento é de livre acesso aos sócios e sócias. Os convites são pagos. Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até dois convites pelo valor de R$ 120 cada, no site e app de forma fácil e prática, até o dia do evento, 3. Os convites são limitados e não serão descontados da cota mensal do(a) sócio(a).