AP promove mais uma edição do festival Saint Patrick's Day

O Saint Patrick's Day, tradicional celebração irlandesa, é comemorado em diversas cidades em todo o país. Na capital paraense, não é diferente. A festa, que é regada a cerveja gelada e muita música boa, já tem data e hora para acontecer. A Assembléia Paraense vai receber o festival no próximo sábado, 16, às 20h. O evento é de livre acesso aos sócios e sócias do clube, maiores de 18 anos de idade.

Além de trazer toda a energia da festa irlandesa, a AP está preparando uma programação especial para os convidados, com diversas atrações musicais de peso. Entre as atrações que vão comandar o palco da AP estão Jack Brendal Irish Brand, Roosevelt Bala & Banda, além do DJ Albery Rodrigues.

Como participar

Para aproveitar a programação, os convidados precisam adquirir os convites da festa. Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até 2 convites, pelo valor de R$80, no site e app de forma fácil e prática. Os convites são limitados e não serão descontados da cota mensal do(a) sócio(a).

No dia do evento, o restaurante do clube estará funcionando normalmente até às 18h. O funcionamento será normalizado após a realização do Saint Patrick's Day.