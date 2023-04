AP participa de audiência pública com o Comitê Brasileiro de Clubes em Brasília

A Assembléia Paraense participou de uma audiência pública com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e os clubes esportivos, na última quarta-feira, 12, em Brasília (DF), a convite da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. A AP foi o único clube do Norte do país a estar presente na audiência.

A AP foi representada pelo presidente do clube, Paulo Storino, que foi um dos expositores no evento, ao lado do superintendente do CBC, João Paulo Gonçalves. Entre os presentes também estavam o diretor de Esportes Olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo, Marcelo Vido, o presidente do Minas Tênis Clube, Carlos Teixeira, presidente do Grêmio Náutico União, Paulo José Kolberg Bing e o comodoro do Iate Clube de Brasília, Flávio Pimentel.

Durante o evento, foi apresentado o balanço das atividades e a aplicação de recursos, além da formação de atletas e a preparação para o atual ciclo olímpico. A audiência, realizada no Plenário 4 da Câmara Federal, atendeu ao Requerimento nº 8, de autoria do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ) que presidiu a mesa.

Na ocasião, o presidente da AP, Paulo Storino, destacou a importância do clube estar presente na reunião, ressaltando o papel da agremiação como representante do Norte, região que enfrenta uma série de dificuldades em diversos setores, incluindo na área esportiva, até mesmo pela distância do centro do país. “O CBC, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância para diminuir essa nossa distância”, ressaltou.

Ainda durante a sua participação, Paulo Storino aproveitou para falar sobre a importância social da AP na região, destacando a relevância do departamento esportivo do clube que realiza um trabalho expressivo internamente, em diversas modalidades. O presidente também ressaltou o trabalho realizado com o futebol, onde o clube conta com a participação de mais de dois mil sócios em seu campeonato interno.

Outro esporte que se tornou pauta durante o discurso do presidente foi o tênis, que tem ganhado cada vez mais destaque no clube, que também realiza um campeonato interno com adesão de mais de oitocentos participantes. A corrida também possui uma participação bastante expressiva no clube, recebendo mais de quinhentos sócios atletas.

A formação de atletas também foi destacada pelo presidente, que ressaltou a importância dos incentivos que o clube recebe para abrir mais espaço para essa formação. Um exemplo disso é a parceria realizada com a Prefeitura de Belém, que isenta de IPTU os clubes que possuem a partir de três modalidades olímpicas sem finalidade lucrativa.

O presidente da AP, Paulo Storino, destacou a importância da participação de um clube da região Norte no evento (Reprodução/AP)

O presidente também pontuou o apoio que a AP tem recebido do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que atua no financiamento de passagens para que os atletas do clube paraense possam participar de Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBIs) de diversas modalidades. Esse incentivo ampliou o olhar para o futuro do quadro esportivo da AP.

“Quando começamos a organizar o setor de formação olímpica no clube, uma coisa que sempre foi certa é que, se você errar, você está acertando. Mesmo que não consigamos formar um atleta de ponta, já transformamos a vida de diversos jovens. Porque eles passam a ter, além dos estudos, uma formação importante para o seu crescimento como pessoa. E isso tem acontecido em nosso clube, o que nos dá muito orgulho de poder fazer esse investimento”, ressaltou o presidente.

AP é escolhida como sede do CBI de Tênis

A audiência também foi marcada por um anúncio especial feito pelo presidente da AP, Paulo Storino. Na ocasião, ele revelou que o clube foi escolhido pela Confederação Brasileira de Tênis para sediar, durante o mês de maio, o CBI de Tênis, voltado para formação de jovens de 12 a 18 anos, nas categorias masculino e feminino.

Storino destacou que a escolha da AP só foi possível em decorrência do incentivo do CBC, que arcará com as passagens dos atletas que virão à capital paraense.

"Tenham a certeza que, para mudar um país, principalmente as regiões mais distantes, o esporte é fundamental. E como os clubes sempre foram formadores de atletas, em qualquer época, eu digo que isso é um resgate histórico, porque hoje temos esse capital de incentivo para que os resultados apareçam mais, não só os esportivos, como também os sociais”, finalizou.