AP disputa campeonato de basquete Sub-17 e atleta fica entre as melhores da competição

A equipe de basquete Sub-17 feminina da Assembléia Paraense participou do último Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de 2023, realizado de 12 a 17 de dezembro, em Curitiba, Paraná. A competição realizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) ocorreu no Ginásio da Sociedade Thalia.

Além da Assembléia Paraense, a competição contou com a participação de outras 13 clubes da categoria Sub-17 feminina. Entre elas, Bax Catanduva (SP), AADB (PE), ABABI, Itatiba (SP), ASBAVI (RO), MoveOn (DF), ADC Bradesco (SP), A.D. Luziense (MG), São José Desportivo (SP), Sociedade Thalia (PR), Foz Basquete (PR), SR Mampituba (SC), AJBF (SC) e Sport Club do Recife (PE).

Durante a competição, as equipes foram divididas em grupos. O time da Assembléia Paraense ficou no Grupo B. A AP teve um bom aproveitamento nos seis jogos que a equipe disputou, apresentando um aproveitamento de 50%. Ou seja, a equipe conquistou três vitórias, vencendo as equipes AADB, de Pernambuco, Asbavi, de Rondônia e Sport Clube, de Pernambuco.

Os resultados obtidos nos jogos colocaram a AP na 10ª posição na classificação geral, o que deixou a diretoria e a área de Formação Olímpica do clube otimistas em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido com as categorias de base do basquetebol.

"Foi melhor do que o esperado, por ser a primeira participação da equipe em um CBI, levando-se em consideração que o time foi formado só há cinco meses e com quatro meses e meio de preparação física", avalia o coordenador de Formação Olímpica da AP, Marcus Costa.

Destaque

A pivô Kemilly Lopes, de 16 anos, foi premiada como a maior reboteira da competição (Reprodução/AP)

Para fechar a participação de forma ainda mais honrosa, a AP se destacou na competição. Uma de suas atletas foi premiada como a maior reboteira da competição. O troféu foi para as mãos da pivô Kemilly Lopes, de 16 anos.

"Foi muito gratificante receber esse troféu, de ter ficado entre as cinco melhores jogadoras do campeonato, ainda mais porque foi a primeira vez que disputei um CBI e representando meu Estado, o que me deixou muito feliz", comemora a atleta.

A jovem atleta destaca que o CBI foi também um momento de aprendizado para ela e para as colegas de equipe, já que tiveram a oportunidade de disputar um campeonato de um nível mais elevado e ver de perto atletas de destaque da categoria juvenil de outros clubes do Brasil.

"Foi uma experiência incrível! Superou todas as minhas expectativas sobre como era jogar com clubes de maior peso, de ver como as meninas de outros estados jogam em equipe e de forma individual. Foi muito bom ter vivido tudo isso", finaliza a jovem pivô.