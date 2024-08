Anuário NTU apresenta panorama do transporte público coletivo no Brasil

O Brasil registrou uma redução de 44,1% nas viagens de ônibus no transporte público urbano nos últimos dez anos. Os dados foram apresentados no Anuário NTU 2023-2024, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Mudanças de hábitos, e-commerce, home office e priorização de veículos particulares são as principais causas da queda na demanda por viagens. Aumento no número de cidades que subsidiam as tarifas ou adotam a tarifa zero podem ajudar a reverter esse quadro.

O relatório temático “Subsídios para o Transporte Coletivo Urbano por Ônibus”, encartado no Anuário NTU, revela que 365 cidades possuem, atualmente, algum subsídio tarifário em seus sistemas de transporte coletivo por ônibus. Desse total, 135 cidades que adotaram o subsídio total, ou tarifa zero.

O Anuário apresenta o desempenho do setor de transporte coletivo por ônibus no país nas áreas operacional, de insumos e de custos. A análise detalha o comportamento de nove sistemas de transporte público por ônibus em capitais e regiões metropolitanas, cobrindo dois períodos diferentes de cada ano da série histórica, os meses de abril e outubro, entre 1994 e 2023.

A publicação também revela que, desde 2011, não ocorre redução na idade média da frota nacional de ônibus, que atingiu 6 anos e 5 meses em 2023, um recorde histórico. A idade média ideal seria de 5 anos.