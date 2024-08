Anuário do Direito do Pará 2024 traça perfis de advogados e mostra crescimento do segmento no estado

A área do direito é considerada uma das mais promissoras no Pará, assim como em todo o país. Com os avanços nas áreas industrial, pecuária e de mineração, o mercado exige, cada vez mais, profissionais do direito atentos às novas tecnologias e inovações. Seguir essa tendência de crescimento e ficar atento às novas oportunidades e nichos da área jurídica é fundamental para garantir uma trajetória de sucesso aos profissionais que desempenham um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Para destacar a importância da classe jurídica na sociedade, o Grupo Liberal lançará, no dia 29 de agosto, a 3ª edição do Anuário do Direito do Pará. A publicação premium, que vai contar com 124 páginas, registra conquistas e avanços dos operadores do direito na sociedade paraense, dando destaque para renomados escritórios de advocacia, defensores e procuradores do estado. O Anuário do Direito do Pará 2024 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

"O Anuário do Direito 2024 vem consolidar as edições anteriores, mostrando ser de vital importância para os operadores do direito e para a sociedade conhecer o corpo jurídico que se destaca nos diversos segmentos do direito. Esse anuário, antes de tudo, tem caráter orientativo para a sociedade, apresentando uma mostra dos profissionais do direito que atuam nos diversos ramos jurídicos", destaca o advogado do Grupo Liberal, Raul Ferraz.

Advogado do Grupo Liberal, Raul Ferraz, destaca a importância do Anuário do Direito para a sociedade conhecer os profissionais do Direito do Pará (Igor Mota/O Liberal)

Para ele, a publicação é um instrumento importante para a sociedade, já que traça o perfil de profissionais especializados em diversas áreas do direito. "O Anuário traz um panorama desses profissionais e facilita para que o cidadão possa buscar um operador do direito que atenda suas necessidades. Além disso, coloca à disposição do público um leque de profissionais com gabarito para atender as diversas demandas jurídicas que a sociedade necessita, esclarecendo o papel da especialidade dos profissionais", complementa Raul Ferraz.

Crescimento e futuro

O cenário jurídico paraense apresenta um crescimento e um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Para acompanhar as mudanças do mercado jurídico, os profissionais do Direito têm buscado diversas estratégias, como a capacitação e o contínuo aperfeiçoamento.

“Para se destacar no competitivo mercado jurídico é preciso ir além da formação acadêmica e das habilidades técnicas. Alguns diferenciais que podem impulsionar a carreira de um profissional do Direito, como a capacitação e atualização contínua, uma vez que novas leis, jurisprudências e tecnologias surgem rotineiramente. Além disso, a habilidade para se comunicar de forma clara, objetiva e persuasiva é essencial para construir relacionamentos com todos os atores vinculados ao desempenho das atividades jurídica”, destaca o reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente de Paulo Tavares Noronha.

Reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, ressalta o uso das tecnologias na atuação do direito (Arquivo Pessoal)

Ao longo dos últimos anos, o direito também vem atuando aliado ao uso de novas tecnologias, o que tem transformado o mercado jurídico.

“Com os avanços tecnológicos e mudanças sociais, o futuro do Direito incluem automação de tarefas repetitivas, como pesquisa de jurisprudência e redação de documentos simples, a formulação de contratos autoexecutáveis baseados em blockchain, dentre outras”, finaliza Vicente Noronha.

Acompanhe todas as novidades do Anuário do Direito do Pará 2024 aqui.