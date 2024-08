Anuário de Direito: Grupo Liberal celebra profissionais do segmento jurídico do Pará

Uma noite para celebrar a importância da classe jurídica no estado e homenagear profissionais e instituições que contribuem para a garantia da justiça paraense. O lançamento do Anuário do Direito do Pará 2024, publicação especial do Grupo Liberal, ocorrerá no dia 29 de agosto, com patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

A terceira edição do Anuário do Direito do Pará traz conteúdos de qualidade sobre temas que tiveram relevância no último ano, além de perfis profissionais com nomes de representantes dos maiores escritórios do estado, oferecendo um panorama completo do mercado jurídico regional. O projeto inclui também um canal digital personalizado no portal OLiberal.com com notícias e conteúdos sobre a publicação.

“É de suma importância destacar as conquistas e avanços da classe do direito paraense. Apresentamos através do Anuário, todas as informações e marcos relevantes sobre os melhores escritórios de direito, procuradores, defensores e demais operadores de direito do Pará para que a sociedade esteja a par” - Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal.

A publicação impressa será lançada em uma cerimônia especial para homenagear os profissionais presentes na edição deste ano. A obra destaca as trajetórias de sucesso e serve como um farol de inspiração para as novas gerações da área.

De acordo com Aline Viana, diretora de Mercado do Grupo Liberal, a edição conta com novos profissionais na sessão de perfis. "É um projeto que está sempre muito consolidado com a participação e a parceria da OAB e da Fibra. Estamos trabalhando, ao longo de todos os anos, para trazer novidades para o segmento. Então o Anuário do Direito é uma grande plataforma e, a partir dele, lançamos outros produtos que desmembram para as outras plataformas como rádio, como por exemplo o Minuto da Advocacia, na nossa nova Rádio Liberal Mais e teremos produtos novos também daqui a pouco no portal, também para esse segmento", adianta a diretora.

Evento marca o lançamento da nova edição do Anuário do Direito do Pará (Carmem Helena/ Arquivo O Liberal)

O evento já passou a integrar o calendário do segmento jurídico e se revela como uma oportunidade de confraternizar fora dos ambientes de trabalho dos operadores de direito, como escritórios, tribunais e fóruns.

“A festa é importante para celebrar essa publicação premium, fazer networking, encontrar e reencontrar profissionais e dar o reconhecimento que todos do Anuário merecem”, complementa Rose Maiorana.

A cerimônia preparada para 200 convidados será conduzida pela mestre de cerimônias, Bel Soares e promete animar os presentes com uma programação especial. Será uma noite de tributo à dedicação incansável dos advogados, promotores e demais operadores jurídicos que moldam a advocacia no Pará.