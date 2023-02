Ansiedade no âmbito acadêmico: confira as dicas e ações realizadas pela Fibra

Provas, competitividade, apresentações em público, aprovação social… esses e outros desafios surgem durante o período acadêmico. A ansiedade, que atinge níveis quase epidêmicos no Brasil, pode ser desencadeada por fatores biológicos, emocionais e, claro, ambientais. O ambiente acadêmico, portanto, pode ser um espaço gerador de estresse e ansiedade para os discentes. E para lidar com essas questões, em Belém, o Centro Universitário Fibra desenvolve ações psicopedagógicas para tratar e acolher seus alunos.

O transtorno mental é um padrão psicológico de importância clínica que costuma estar associado a um mal-estar ou a uma incapacidade. Trata-se de uma alteração dos processos cognitivos e afetivos do desenvolvimento, que se manifesta em perturbações no nível do raciocínio, do comportamento, da compreensão da realidade e da adaptação às condições da vida, apresentando diferentes sintomas associados com a respectiva relação de pensamentos atípicos, emoção e comportamento relacionados ao impacto nos âmbitos pessoal, familiar e social.

De acordo com o coordenador do curso de Psicologia da Fibra, Prof. Dr. Guilherme Wady, não há transtornos mentais mais frequentes no período acadêmico, e sim condições do contexto universitário que podem produzir determinados transtornos mentais que passam a ser mais característicos do que outros.

O coordenador do curso de Psicologia da Fibra, Prof. Dr. Guilherme Wady, explica sobre a importância do papel da instituição e sobre ações realizadas pela Fibra (Divulgação Fibra)

“Devemos olhar o contexto universitário como de importância fundamental para o desenvolvimento de vida, já que promove a ampliação do rol de habilidades e competências profissionais e pessoais. É um período marcado por características particulares e se constitui como um momento de transição e mudanças na vida do indivíduo. Assim, novas demandas são geradas e o sujeito tem que se adaptar a esta nova realidade. Este processo, por vezes, pode ser percebido como um estressor e impactar diretamente na saúde dos alunos”, explica o professor.

Outros fatores como o tempo de duração do curso, grau de exigência acadêmica, pressão exercida e nível de estresse entre alunos de diferentes cursos, também têm sido levados em consideração como produtor de sofrimento psíquico. Além dos baixos níveis de autoeficácia que podem estar relacionados às dificuldades pessoais, como emoções negativas, instabilidade emocional, angústia e tristeza.

O professor alerta ainda para a importância da procura pela ajuda de um especialista e lista algumas dicas para evitar e lidar com a situação, confira:

- Dividir o tempo em blocos de estudo;

- Desenvolver métodos dinâmicos e didáticos para o estudo;

- Eliminar distrações na hora do estudo;

- Estudar em um ambiente organizado e tranquilo;

- Fazer exercícios;

- Dormir bem.

Dentro desse contexto, as instituições têm papel fundamental na prevenção ao sofrimento, bem como na manutenção da saúde mental dos discentes. Por isso, o Centro Universitário Fibra vem investido de várias formas no cuidado por meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPI), formado por psicólogas e psicopedagogas que desenvolvem um trabalho de apoio que atende desde os alunos que têm algum diagnóstico de transtorno de aprendizagem, até àqueles que tenham algum tipo de dificuldade momentânea na condução de sua vida acadêmica, passando por aqueles que têm diagnóstico de algum outro tipo de transtorno como a ansiedade.

Outra forma diz respeito às diversas ações desenvolvidas pelos cursos de saúde, algumas com a participação do NAPI, e que têm caráter preventivo, como o ‘Setembro Amarelo’, conduzida por alunos e professores do curso de Psicologia.

“A ação contou com atividades diversas, como a colocação de caixas com mensagens motivacionais escritas pela própria comunidade acadêmica; a distribuição de laços amarelos, acompanhada da oferta de um abraço e de acolhimento especializado, por demanda espontânea; dança circular, atividades de pintura e desenho e biblioterapia”, conclui Guilherme Wady.

