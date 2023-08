André Serrão: Equilíbrio em tempos de transformação

Na esteira da transformação digital, as ferramentas tecnológicas são grandes aliadas no exercício jurídico diário. Entretanto, é imperativo encontrar um ponto de equilíbrio, para que não cesse a preocupação com a advocacia praticada a partir das singularidades, e necessidades, de cada caso. Essa é a visão do advogado André Serrão, que possui 18 anos de atuação na área do Direito Trabalhista. Para ele, mesmo com todos os auxílios na realização do trabalho jurídico, que ocorre por meio dos avanços modernos, deve prevalecer a qualidade do serviço prestado.

“As novas ferramentas devem ser utilizadas, mas o profissional jamais pode deixar de estudar os processos, analisar as decisões dos tribunais e a doutrina acerca do tema. De modo que a tecnologia ajude na elaboração das peças sem que o documento deixe de conter o DNA do advogado”, explica.

Diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), André Serrão avalia que a mudança nas tecnologias está impulsionando várias áreas dentro do Direito, o que acaba afetando até mesmo os profissionais de longa carreira.

“Creio que a transformação digital, num primeiro momento, auxilia na atuação de massa, mas já vem evoluindo de modo a possibilitar o uso qualificado em processos pontuais. Sem dúvidas, o maior desafio é buscar a preservação dos empregos, que podem ser diretamente afetados. Precisamos, entretanto, buscar a melhoria na qualidade de vida dos profissionais do Direito, que não raras vezes trabalham em longas jornadas de trabalho, e que podem ser auxiliados pelas novas ferramentas tecnológicas”, afirma.

Ao refletir sobre o que envolve as questões éticas e as novas ferramentas, o advogado também acredita que será necessário um grande debate. “Esses desafios impõem a necessidade de ampla discussão acerca do tema, envolvendo todos os atores do processo, tais como advocacia, magistratura, Ministério Público e Jurisdicionado, para que possamos compreender e melhor lidar com a inteligência artificial”, declara André Serrão.

André Serrão ainda aponta que muitos dos benefícios do avanço tecnológico já estão introduzidos e refletidos em sua carreira, além de fazerem parte da realidade de seus trabalhos na área da advocacia.

“Temos evoluído constantemente nos processos internos, adquirindo novas tecnologias, e participando das discussões acerca de temas relevantes. É importante buscar crescimento constante, mas sem perder o foco na qualidade, no acompanhamento das peculiaridades de cada processo. A tecnologia nos permite otimizar a análise da demanda e o tempo de elaboração das peças jurídicas”, garante.

Endereço: Tv. Almirante Wandenkolk, 811, sala 901, Nazaré, Belém

Telefones: (91) 3223-0233 e (91) 99254-4908

Site: www.andreserraoadvogados.com

E-mail: contato@andreserrao.adv.br

Instagram: @andreserraoadvocacia