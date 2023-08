André Oliveira: Abordagem inovadora e eficiente

O advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, à frente do escritório Oliveira Lobato Martins Advogados – OLM Advogados, em Belém, tem 14 anos de atuação no mercado e buscou íntima relação com os ramos correlacionados à evolução das tecnologias, a fim de estar atualizado para aprimorar a atuação profissional. Frequenta vários eventos de tecnologia realizados em São Paulo e por todo o Brasil. E também participa de cursos nas melhores escolas jurídicas de tecnologia voltados ao Direito.

“Apesar da íntima relação que nutro com o ramo da tecnologia, é salutar destacar que adoto uma abordagem cautelosa para incorporar a tecnologia em minha prática jurídica, de modo que a pessoalidade sempre se mantenha. Entendo que a tecnologia tenha que assumir papel de catalizadora da atividade, mas nunca a frente do negócio. Dessa forma, posso oferecer aos meus clientes um serviço cada dia mais aprimorado, eficiente e efetivo, o que se torna um diferencial frente a escritórios tradicionais”, comenta.

O advogado avalia que o profissional da advocacia precisa se adequar, de forma mais célere possível, às ferramentas disponíveis, para que possa enxergar a evolução nas tecnologias voltadas ao Direito. Do contrátio, pode ver-se alijado do mercado de trabalho.

“Os profissionais do ramo do Direito precisam estar cada dia mais capacitados nas áreas correlatas à segurança da informação e à proteção de dados pessoais, bem como ter habilidade para gerenciar grandes quantidades de informações, sendo tais critérios essenciais e primordiais para garantir a competitividade junto ao mercado de trabalho. Os profissionais com formação em Direito e conhecimentos em tecnologia podem inovar e oferecer novos tipos de serviços jurídicos, que vão além de consultoria e elaboração de peças processuais. Trata-se, em verdade, da potencialização dos serviços prestados, já que o profissional do Direito passa a fazer parte da atividade desenvolvida pelo cliente para prevenir demandas judiciais (Direito Preventivo e/ou Consultivo), deixando de ser um centro de custo, para se tornar meio de oportunizar negócios ao cliente”, detalha.

Como advogado com cursos e experiências em transformação digital, André Luiz Monteiro de Oliveira ajuda os clientes a tomarem decisões mais assertivas, por meio da jurimetria (descritiva, preditiva e persuasiva), sendo essa uma ferramenta poderosa para as empresas que procuram tomar decisões mais precisas e estratégicas, bem como para aquelas que almejam a redução de custos e a maior eficiência dos seus resultados.

“A partir disso, posso afirmar que o escritório OLM Advogados consegue ajudar seus clientes na tomada de decisões mais estratégicas, identificando padrões, riscos e oportunidades junto ao mercado jurídico, uma vez que, com a análise de dados, é possível detectar problemas comuns para as empresas e adotar medidas preventivas para evitar processos futuros”, finaliza.

Formação

André Luiz Monteiro de Oliveira é MBA em Direito e Regulação do Setor Elétrico - IDP Brasília. MBA em Tecnologia para Negócios pela PUC. Membro do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE). Presidente da Comissão de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA). LLM em Direito Empresarial pela FGV. Graduado em Direito pela UFPA. Sócio-fundador do escritório OLM Advogados.

