Ampla Amazônia lança I Prêmio de Jornalismo para destacar profissionais que promovem a região

A noite desta quarta-feira (10) foi marcada por muita alegria e entusiasmo junto à imprensa belenense. A Ampla Amazônia, plataforma de liderança paraense dedicada ao desenvolvimento regional, lançou o I Prêmio Ampla de Jornalismo em evento especial de divulgação durante um jantar no restaurante Manjar das Garças, em Belém, reunindo jornalistas e representantes empresariais.

Com o tema "Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções", o prêmio visa a reconhecer e premiar reportagens que promovam a Amazônia, incentivando a divulgação de sua riqueza e diversidade. Além disso, busca destacar pautas que abordem inovação e tecnologia na região, especialmente em preparação para a 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP 30), da ONU, que será realizada em Belém no próximo ano.

A premiação conta com três categorias: estadual, nacional e online, abrangendo veículos de comunicação de todo o país, em diferentes alcances. As reportagens devem ter ênfase no desenvolvimento social, cultural, ambiental, econômico e tecnológico da região, e também têm que apresentar soluções para problemáticas locais. Os interessados devem inscrever seus trabalhos no site oficial da Ampla a partir desta segunda-feira (15), até o dia 15 de setembro, de forma gratuita. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com valores entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, além de troféus.

Importância da iniciativa

Co-fundador da Ampla Amazônia e sócio do escritório Fonseca Brasil, Eduardo Brasil destacou a importância do prêmio: "A ideia nasceu para fomentar as pessoas que vivem, trabalham e falam sobre a Amazônia, com um olhar próprio, técnico. Quisemos criar um prêmio em escala nacional, regional e online, para os jornalistas mostrarem a problemática e, acima de tudo, criar medidas propositivas para o desenvolvimento da região”.

Já Giussepp Mendes, também co-fundador da Ampla Amazônia e sócio do escritório Pinheiro & Mendes Advogados, enfatizou a relevância do prêmio para o jornalismo paraense. "O Prêmio Ampla veio para engrandecer o jornalismo paraense, que todos os dias apresenta nossa região para o mundo. É um diferencial para nossa região, reconhecendo o trabalho jornalístico à altura do que merece”, mencionou. A premiação é patrocinada pelos escritórios Pinheiro & Mendes Advogados e Fonseca Brasil.

Curadoria

A curadoria do I Prêmio Ampla de Jornalismo é do jornalista, escritor e roteirista Klester Cavalcanti, premiado três vezes com o Prêmio Jabuti de Literatura. A seleção ainda contará com a análise de jurados renomados, que representarão instituições de peso na região, incluindo a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), a Associação Comercial do Pará (ACP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA).

Segundo o regulamento, somente serão elegíveis para participar da premiação jornalistas com registro profissional válido, e serão automaticamente desqualificados trabalhos que apresentem qualquer manifestação racista, apologia ao crime ou a práticas ilegais. A avaliação compreenderá aspectos que vertem sobre a relevância do tema, a qualidade jornalística das informações contidas na reportagem, a originalidade do trabalho e o impacto do mesmo na sociedade. Os vencedores serão anunciados no site da Ampla em 15 de outubro de 2024.

Curador do prêmio, Cavalcanti expressou sua honra em participar do projeto: "O prêmio é um caminho para promover a região, incentivar a produção de reportagens e colaborar com esse trabalho todo. Como jornalista reconhecido, vejo como uma oportunidade para incentivar colegas da área a contribuírem”, destacou. Para mais informações sobre o regulamento e inscrições, acesse o site oficial da Ampla Amazônia, disponível abaixo.

I Prêmio Ampla de Jornalismo

Inscrições: De 15 de abril a 15 de setembro

Site: premioampla.com.br

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria:

Primeiro colocado: R$ 15 mil e troféu

Segundo colocado: R$ 10 mil e troféuTerceiro colocado: R$ 5 mil e troféu