Amaral Costa: sete décadas de inovação na medicina diagnóstica

O Amaral Costa é um centro de medicina diagnóstica que sempre esteve à frente do seu tempo, desde a época do fundador, Dr. Carlos Alberto Amaral, que sempre acreditou que a instituição poderia ser um centro completo de diagnóstico. Ao longo desses 70 anos, a trajetória do Amaral Costa tem sido marcada por crescimento e expansão, com 36 unidades no Pará e Amapá.

De acordo com Alberto Amaral, médico e diretor administrativo do grupo Amaral Costa, a instituição se tornou um centro de diagnóstico completo, com avaliações de saúde abrangentes e um ambiente de trabalho saudável e acolhedor para os colaboradores.

Alberto Amaral, diretor do grupo Amaral Costa, comemora os avanços do centro de medicina diagnóstica ao longo desses 70 anos (Divulgação/Amaral Costa)

“A missão do Amaral Costa é oferecer serviços de medicina diagnóstica que gerem benefícios econômicos, sociais e ambientais, aumentando o bem-estar das comunidades. Nossa visão é ser reconhecido como referência em medicina diagnóstica no mercado nacional”, afirma o gestor.

Trajetória de sucesso

Ao longo dos anos, o Amaral Costa foi o primeiro laboratório a implementar o sistema de postos de coleta no estado do Pará e lançar o serviço de coleta domiciliar “Domicilab”, para o conforto e bem-estar dos clientes.

Amaral Costa oferece um atendimento diferenciado aliado a um serviço rápido, confiável e seguro. Na foto, um dos primeiros laboratórios do grupo. (Divulgação/Amaral Costa)

A instituição também introduziu o serviço VIP54, que libera resultados de alguns exames em até 54 minutos, além de inaugurar um prédio dedicado aos exames por imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia.

“Também fomos o primeiro centro de diagnóstico da América Latina a implantar o sistema de automação Atellica Aptio, que oferece maior rapidez e segurança na realização de exames laboratoriais. Em 2022, lançamos o Unique by Amaral Costa, unidade de atendimento premium que oferece, além de exames por imagem, protocolos de check-up executivo, consolidando nossa evolução de um laboratório de análises clínicas para um centro de medicina diagnóstica”, acrescenta Alberto Amaral.

70 anos

Este ano, quando o Amaral Costa celebra 70 anos de história, muitas novidades serão lançadas, incluindo novas sistemáticas de atendimento ao cliente. Além disso, a instituição de saúde planeja expandir para novas praças na região Norte, com a inauguração de três novas unidades.

Unique by Amaral Costa

Lançado em 2022, o Unique by Amaral Costa é a unidade de atendimento premium no Amaral Costa e está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto. Além de exames de imagem, como ultrassonografia, ecocardiograma fetal e infantil, biópsias da mama e histerossalpingografia, o Unique também oferece protocolos de check-up executivo, que podem ser agendados via Whatsapp pelo número: (91) 98563-2872. Para saber mais sobre os serviços do Amaral Costa e Unique by Amaral Costa, visite os perfis @labamaralcosta e @uniquebyamaralcosta.