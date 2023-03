Amaral Costa: resultado de exames laboratoriais em até 54 minutos

Já pensou em realizar exames laboratoriais e ter o resultado em menos de uma hora? O Amaral Costa Medicina Diagnóstica conta com o serviço VIP 54, que entrega os resultados em até 54 minutos após a realização dos exames.

Beta HCG, hemograma, glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos, TGO, TGP, bilirrubina total e frações, gama GT, ureia, creatinina, sódio, potássio, urina rotina, bacterioscopia, coagulograma, proteína C reativa, prova do látex e antestreptolisina “O” estão entre os exames que fazem parte do VIP 54.

O serviço VIP 54 foi criado para oferecer ainda mais conforto e agilidade aos clientes durante o exame e a entrega dos resultados.

O VIP 54 é gratuito e está disponível exclusivamente na unidade Antônio Barreto, do Amaral Costa e pode ser solicitado durante o atendimento, no período de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18h30. Os exames requisitados com a etiqueta recebem agilidade e rapidez na área técnica do laboratório.