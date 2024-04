Amaral Costa realiza mutirão em alusão à campanha de conscientização sobre a endometriose

Em março é realizada a campanha Março Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a endometriose. Em alusão à campanha, no dia 22 de março, o Unique by Amaral Costa promoveu um mutirão de ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para informar a sociedade sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da endometriose. Os médicos Carlos Amaral, Mariana Amaral e Luana Guzzi foram os responsáveis pela realização dos exames e liberação dos laudos.

A endometriose é uma doença ginecológica em que o tecido que reveste o útero cresce fora do órgão e pode se espalhar pelos ovários, trompas, intestino, bexiga e outras partes do corpo, causando dor crônica, cólicas menstruais intensas, dor durante as relações sexuais e até infertilidade.

De acordo com Mariana Borges Machado do Amaral, médica radiologista do Amaral Costa, existem mais de 176 milhões de mulheres portadoras de endometriose no mundo e a instituição de saúde tem ciência que existe uma média de dez anos de atraso no diagnóstico da doença.

“Então decidimos fazer o mutirão que foi realizado no mês de março para ajudar na divulgação e ajudar principalmente as pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que têm muita dificuldade no acesso, na realização do exame e diagnóstico da doença”, destaca a especialista.

Mutirão

Ao todo, 22 mulheres participaram do mutirão de ultrassonografia, que teve início às 7h15 e foi finalizado por volta de 12h. É válido destacar que 15 dias antes da ação, a diretoria do Amaral Costa divulgou o mutirão entre os ginecologistas, que encaminharam as pacientes com histórico ou suspeita de endometriose.

“Com exceção de duas pacientes, todas as outras tiveram diagnosticado e mapeado os focos de endometriose. Inclusive duas pacientes que tinham desejo reprodutivo, aproveitamos e já fizemos estudo das tubas dessas pacientes pela histerosalpingografia”, acrescenta a radiologista Mariana Borges.

Ultrassonografia transvaginal

A ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal é um procedimento médico, em que um transdutor de ultrassom irá examinar os órgãos reprodutivos femininos, como o útero, os ovários e o colo do útero.

O preparo intestinal envolve o esvaziamento do intestino grosso antes do exame para obter uma imagem mais clara dos órgãos pélvicos. Isso pode ser necessário em certas situações clínicas para garantir uma avaliação precisa das estruturas internas e identificar possíveis problemas, como tumores, cistos ovarianos, endometriose, entre outros.

O Unique by Amaral Costa está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto