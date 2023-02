Amaral Costa oferece serviço exclusivo para empresas

O Grupo Amaral Costa oferece o OfficeLab, um serviço de coleta e realização de exames exclusivo para empresas visando a comodidade e agilidade no atendimento em um período de tempo reduzido.

O serviço conta com várias vantagens, como a ausência de valor adicional, pagamento referente somente aos exames solicitados, comodidade e otimização do tempo com o deslocamento da equipe para o ambiente empresarial. O resultado é encaminhado diretamente para o setor de recursos humanos das instituições.

Maria Portal, gerente comercial do Amaral Costa, explica que a criação do programa surgiu a partir da demanda de mercado e da necessidade de ofertar um serviço com qualidade, mas de modo mais cômodo e ágil para o setor empresarial.

A solicitação do OfficeLab pode ser feita para o setor comercial do Grupo Amaral Costa. Para mais informações, entre em contato pelo (91) 4005-5000.