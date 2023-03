Amaral Costa oferece exames detalhados para o diagnóstico do câncer de mama

A realização do check-up é importante para a prevenção e diagnóstico precoce de várias doenças, entre elas, o câncer de mama.

A médica radiologista do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, Adriana Tanaka, especialista em imagem das mamas, explica que a doença pode ser silenciosa em suas fases iniciais, por isso o acompanhamento médico frequente é fundamental para o diagnóstico precoce junto com os exames de mamografia e ultrassonografia das mamas.

“Costumo dizer que seria excelente se o câncer doesse, pois o que dói nos preocupa e faz procurar o serviço de saúde, mas só costuma doer, quando a lesão já é um pouco maior”, alerta.

No início, o câncer se manifesta com calcificações, que são milimétricas como grãos de areia e são visíveis apenas na mamografia, por isso é necessário que as mulheres, a partir dos 40 anos, façam anualmente.

Na fase seguinte, a doença evolui para o nódulo, que cresce em velocidades diferentes. Adriana esclarece que quanto mais agressivo o tumor, mais rápido é o seu crescimento e podem surgir outros sintomas: nódulo palpável, retração ou abaulamento da pele, retração do “bico do seio” e ainda saída de líquido sanguinolento.

Atualmente, o câncer de mama possui várias formas de tratamento, desde cirurgias menores, quimioterapias menos agressivas e radioterapias mais direcionadas, entretanto tudo vai depender do subtipo do tumor e das dimensões.

De acordo com a médica, o tratamento é feito a partir do tipo tumor e nem todos exigem procedimentos extensos. Alguns podem ser cuidados com cirurgia e radioterapia.

Além do acompanhamento médico frequente, o autoexame também ajuda a identificar possíveis sinais para o tratamento precoce.

