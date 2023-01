Amaral Costa fortalece parceria com Remo e Paysandu

Cuidar da saúde da população do Estado do Pará com atenção e humanização é a missão do Amaral Costa Medicina Diagnóstica há quase 70 anos. A partir desse compromisso surgiu a parceria do grupo com os times paraenses Paysandu e Clube do Remo,que já dura mais de 10 anos, para incentivar o estilo de vida saudável, a cultura e o esporte do Estado.

O Amaral Costa é o responsável pela realização dos exames laboratoriais dos atletas das duas equipes oferecendo a qualidade, eficiência e praticidade já conhecidas pelos clientes do grupo.

Os atletas das duas equipes realizam os exames de laboratório pelo Amaral Costa (Samara Miranda)

A paixão pelo futebol é um ponto forte na parceria com a participação dos atletas em várias ações feitas pelo grupo com seus colaboradores em diferentes períodos do ano.

Os dois times participam de ações internas realizadas pelo Amaral Costa. ()

A realização de sonhos também faz parte da relação de longa data com vários momentos marcantes. Um deles ocorreu em 2022, quando dois colaboradores do Amaral Costa Medicina Diagnóstica tiveram a oportunidade de levar seus filhos para conhecer os bastidores dos clubes e tirar fotos com os atletas.