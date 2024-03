Amaral Costa destaca a importância do teste do pezinho para a saúde dos bebês

O teste do pezinho é de grande importância para a saúde do bebê, pois permite o diagnóstico precoce de diversas doenças que se apresentam geralmente assintomáticas no período neonatal. Na região norte, o Amaral Costa realiza o teste do pezinho “Nova Era”, que investiga mais de 300 doenças. O exame pode ser realizado em domicílio ou em qualquer unidade da instituição de saúde.

De acordo Thaís Batista das Chaves, coordenadora técnica do Amaral Costa, o principal objetivo do teste é investigar doenças que possuem soluções terapêuticas, onde a identificação precoce possa promover a introdução do tratamento adequado antes mesmo que a criança apresente sintomas, evitando sequelas posteriores. É válido destacar que o teste pode ser realizado em um período compreendido entre as 48 horas completas e o 5º dia de vida do bebê.

“A amostra pode ser obtida por punção no calcanhar (gotas de sangue) ou sangue venoso em papel filtro. Os exames são realizados por meio de associação de análises genéticas específicas com análises bioquímicas e para isso são utilizadas tecnologias avançadas como Sequenciamento de Nova Geração (NGS), Espectrometria de Massas em Tandem (LC-MS/MS), além dos melhores métodos laboratoriais convencionais”, afirma Thaís Batista.

A coordenadora técnica do Amaral Costa,Thaís Batista das Chaves, destaca que por meio do teste do pezinho é possível diagnosticar e tratar doenças sem deixar sequelas (Arquivo pessoal)

A seguir, confira os diferenciais do teste do pezinho “Nova Era”:

- Investiga mais de 300 doenças potencialmente tratáveis que podem se manifestar já nos primeiros dias de vida e que necessitam de intervenção rápida;

- Associa análises genéticas específicas com diferentes análises bioquímicas. São utilizadas tecnologias avançadas como sequenciamento de nova geração, espectrometria de massas em tandem, além dos melhores métodos laboratoriais convencionais;

- A rapidez no resultado e o tratamento adequado poderão evitar danos irreversíveis e até mesmo a morte do bebê;

- Dispõe de laudo com interpretação de resultados, ou seja, apesar dos exames serem mais sofisticados e complexos, o laudo tem uma apresentação de fácil entendimento e com interpretação personalizada dos resultados.

Entre as doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho estão: hipotireoidismo congênito; fenilcetonúria e hiperfenilalaninemias; doença falciforme e outras hemoglobinopatias; fibrose cística; hiperplasia adrenal congênita; deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita.

Resultado

Segundo a coordenadora técnica do Amaral Costa, caso o exame apresente alguma alteração, os pais devem encaminhar o laudo o mais rápido possível ao médico pediatra. “Por se tratar de triagem neonatal, com identificação de patologias de evolução rápida e que acometem os primeiros dias de vida, quanto mais rápido o médico entrar com a sua conduta, melhor para o bebê”, ressalta Thaís Batista.

O Amaral Costa conta com uma equipe multiprofissional altamente preparada para atender o cliente, realizar a coleta e prover as orientações necessárias. O resultado do teste do pezinho é entregue em até doze dias úteis.