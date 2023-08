Amante de carne? Atacadão destaca os cortes mais consumidos em Belém

Se tem uma coisa que o brasileiro ama é carne vermelha. Não é à toa que o país aparece no ranking em terceiro lugar no consumo de carnes em todo o mundo. Em Belém, a realidade não é nada diferente. Afinal, tem como imaginar uma reunião da família no domingo, um happy hour ou um almoço corporativo sem um delicioso churrasco ou uma costela na brasa? Pensando nisso, o Atacadão destaca os cortes de carne mais consumidos na capital paraense.

1. Picanha: a picanha é um dos cortes mais apreciados no Brasil. A carne é conhecida por sua suculência e sabor característico. É comum encontrá-la em churrascos e restaurantes.

2. Alcatra: outro corte macio e saboroso, frequentemente utilizado para grelhados e assados.

3. Maminha: é um corte de carne macio e suculento, que também é bastante utilizado em churrascos.

4. Fraldinha: um corte com fibras longas e sabor acentuado. Quanto ao preparo, geralmente, pode ser grelhado ou assado.

5. Filé mignon: é considerado um corte nobre e tem como principais características a maciez e o sabor. É um corte comum em restaurantes e pratos refinados.

6. Contrafilé: também conhecida como lombo ou filé de costela, é uma carne saborosa e versátil, podendo ser preparada de diversas maneiras.

7. Coxão mole: um corte magro e macio, que frequentemente é utilizado no preparo de refogados e ensopados.

8. Acém: uma carne saborosa e com um bom marmoreio, o que mostra que esse corte é macio, saboroso e suculento. Quanto ao preparo, é ideal para cozidos, ensopados e carne moída.

9. Costela: um dos cortes mais apreciados para churrasco e que, também, pode ser utilizado no preparo de ensopados e grelhados.

10. Além dos cortes tradicionais, iguarias como víscera, língua e fígado também são opções bastante consumidas em Belém. O preparo mais comum é o ensopado.

Como escolher um bom corte de carne

A escolha da carne deve levar em consideração diversos fatores e podem variar de acordo com as preferências individuais e necessidades específicas de cada consumidor. Entre os itens que mais influenciam na hora de selecionar o corte estão o preço da carne, sabor, maciez, como a carne será utilizada na receita, já que alguns cortes são mais adequados para churrascos e grelhados, enquanto outros são mais indicados para cozidos, ensopados ou carne moída. Além disso, é importante levar em consideração o teor de gordura do corte que será consumido, assim como as informações nutricionais dele.

Melhores cortes para churrasco

Entre os cortes mais indicados para churrasco estão a picanha e a fraldinha (Freepik.com)

Preparar um churrasco nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, escolher o corte de carne correto é fundamental para garantir uma experiência gastronômica saborosa e bem-sucedida. Os cortes mais consumidos para esse tipo de finalidade, na capital paraense, são a picanha e fraldinha, que passam por um processo de maturação natural e garantem a maciez que um churrasco perfeito necessita.

Uma dica importante para manter a qualidade dos cortes de carne é sempre conservar as carnes refrigeradas e em condições adequadas de armazenamento até o momento do preparo, para evitar possíveis prejuízos financeiros, além de colocar a saúde de quem vai consumir o produto em risco.

Uma dica importante para manter a qualidade dos cortes de carne é sempre conservar as carnes refrigeradas e em condições adequadas de armazenamento até o momento do preparo, para evitar possíveis prejuízos financeiros, além de colocar a saúde de quem vai consumir o produto em risco.