Alunos da Uniesamaz realizam ações de psicologia no trânsito

Com o objetivo de conscientizar os condutores de veículos e pedestres sobre a importância do respeito no trânsito, os alunos do 10º período do curso de psicologia da Uniesamaz realizaram uma atividade educativa nas proximidades da instituição de ensino superior. A iniciativa faz parte dos conteúdos da disciplina psicologia do trânsito.

De acordo com o professor Francisco Aires Neto, que supervisionou todo o trabalho dos alunos, na disciplina, para além da além da avaliação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exigida em legislação, os futuros psicólogos aprendem que a psicologia pode atuar em outras áreas relacionadas ao trânsito.

Durante a ação, motoristas, pedestres e ciclistas aprenderam sobre o respeito às leis de trânsito (Reprodução/Uniesamaz)

“Essa ação na rua é parte dos trabalhos desenvolvidos com os alunos, que têm variações de semestre para semestre, pois são discutidos por mim com cada turma. Algumas fazem trabalhos de pesquisa, produzem textos e algumas optam pela ação na rua”, destaca o docente.

A ação dos alunos contou com a elaboração de um material educativo, que foi entregue aos motoristas após uma abordagem breve no semáforo, destacando a importância de perceber a responsabilidade de todos com o bem-estar no trânsito.

Surgimento da ação

Segundo o professor Francisco Aires, a ação não é um projeto fixo, ou seja, é apenas uma das ações da disciplina. A ideia de criar o projeto surgiu da necessidade de, por meio de uma metodologia ativa, fazer com que os alunos desenvolvessem ações relacionadas com a disciplina.

“A primeira ocorreu em 2019, quando assumi a disciplina, desde então já ocorreram outras duas, em 2022 e 2024. Por um processo ativo junto com os alunos, essa ação ocorre quando é escolhida pelos mesmos, que desenvolvem sob orientação os conteúdos e matérias a serem utilizados nas ações”, acrescenta o docente.

Acidentes de trânsito no Pará

Entre os anos de 2022 e 2023, foram registradas 3.187 mortes em acidentes de trânsito em rodovias estaduais no Pará. Esse é um levantamento do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que aponta que houve uma redução de 7% nos acidentes com mortes entre esses dois anos.

Diante desse cenário, a iniciativa dos alunos da Uniesamaz demonstra o compromisso da instituição de ensino e de seus acadêmicos com a responsabilidade social e a promoção de um trânsito mais seguro e respeitoso.

Além disso, a ação mostra o empenho da universidade com a boa formação acadêmica, proporcionando aos alunos uma experiência prática valiosa, alinhada com os objetivos educacionais da disciplina e da formação profissional em psicologia.