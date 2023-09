Aluno do Colégio La Salle Ananindeua é classificado para Seletiva Internacional de Astronomia

O estudo da astronomia é fundamental para despertar a curiosidade e garantir um maior desenvolvimento do ensino de Ciências na escola, formando novos cientistas. O Colégio La Salle Ananindeua entende a importância de investir nesse tipo de conhecimento na rotina escolar e tem obtido bons resultados na área. Um exemplo disso é o aluno Leonardo Nascimento, do 9º ano do ensino fundamental, aprovado para as seletivas das Olimpíadas Internacionais de Astronomia 2024.

A escolha do aluno, que ganhou medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia, é motivo de satisfação para a equipe do Colégio La Salle Ananindeua, como destaca o professor de referência das Olimpíadas, José Lucas Gomes.

"Ter um aluno do nosso colégio sendo um dos representantes da região norte, na Olimpíada Internacional de Astronomia (OIA), é o reconhecimento das nossas práticas pedagógicas, pois mais do que a premiação dos melhores estudantes, tem como objetivo principal difundir o conhecimento astronômico pela sociedade brasileira, fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia e pela Astronáutica e ciências afins", ressalta o docente.

O resultado é fruto do trabalho que o Colégio La Salle Ananindeua realiza ao longo do ano letivo, garantindo uma boa preparação tanto para os alunos quanto para os educadores. "Os professores da instituição recebem formação continuada e possuem experiência na área olímpica, cujo projeto pedagógico busca desenvolver competências e habilidades para o suporte à ciência desde os anos iniciais, através das práticas de pesquisa, de investigação e prototipagens nos laboratórios de Ciências da Natureza", complementa o professor.

Orgulho e preparação

Estar entre os selecionados para disputar uma vaga na equipe brasileira que vai disputar a Olimpíada Internacional de Astronomia (OIA), na Polônia, é o desejo de milhares de alunos em todo o país. Para o aluno do Colégio La Salle Ananindeua, Leonardo Nascimento, ter a chance de representar a região Norte no time brasileiro é motivo de orgulho.

O aluno do Colégio La Salle Ananindeua, Leonardo Nascimento, vai contar com uma preparação especial para as próximas etapas da competição (Reprodução/Arquivo Pessoal)

"Eu me sinto feliz, desafiado e muito orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido essa conquista, já que poucos estudantes conseguiram chegar até aqui", destaca o aluno, que enfatiza a importância do trabalho realizado pelo Colégio La Salle durante a preparação para as provas. "A escola serviu como um gatilho para atiçar a minha curiosidade e expandir os meus conhecimentos, por meio de atividades extracurriculares, aulas de física e química, que aumentaram bastante o meu conhecimento. O Colégio La Salle me incentivou a gostar da área da astrofísica", complementa Leonardo.

Para as próximas etapas, o Colégio La Salle Ananindeua oferecerá ao aluno aprovado aulas de aprofundamento dos conteúdos previstos para as provas, aumentando as chances de a região Norte ter um representante na equipe internacional de astronomia.

"As próximas etapas não serão fáceis, mas, com determinação, eu sei que, se Deus quiser, eu posso representar o Brasil na Polônia e mostrar que nosso país é capaz de produzir ciência de qualidade. Agora, vou continuar me esforçando para alcançar voos maiores", o aluno do Colégio La Salle Ananindeua.

A primeira avaliação da seletiva para a Olimpíada Internacional de Astronomia acontecerá no dia 20 de outubro. As datas das próximas provas serão nos dias 17 de novembro e 15 de dezembro.