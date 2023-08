Aluguel de impressoras alivia cargas intensas de demandas em empresas

Ter uma impressora em casa ou em uma empresa é fundamental para o dia a dia, mas em casos de impressões maiores, nem sempre é possível adquirir um equipamento adequado, além da sobrecarga que esse tipo de demanda gera para o negócio. Uma dica para esses casos é apostar no aluguel de equipamentos de impressão. A Belém Toner destaca os diferenciais que o aluguel de impressoras pode garantir para uma empresa.

O aluguel de equipamentos de impressão vem se destacando como uma tendência no mundo corporativo, principalmente pelos benefícios que esse tipo de serviço garante para a empresa. Entre as principais vantagens de apostar no aluguel de impressoras estão a economia de recursos, aumento da eficiência e produtividade dos processos, além de poder contar com máquinas de alta performance.

Como funciona

O aluguel de impressoras funciona como um contrato de locação de equipamentos por um período determinado. O serviço garante que o cliente faça a locação de impressoras personalizadas, que atendam as demandas internas do seu negócio por um valor reduzido, em comparação a mandar imprimir o material em uma gráfica, por exemplo.

A Belém Toner conta com uma grande variedade de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas para aluguel em períodos mais curtos ou atividades temporárias, dependendo da necessidade do seu negócio. A empresa oferece contratos de locação para o período de 1 a 2 anos para diferentes marcas e modelos de equipamentos novos e de alta tecnologia em impressão.

Para saber mais informações sobre os serviços de aluguel de impressoras disponibilizados pela Belém Toner, entre em contato pelo número (91) 98115-7332 ou clique aqui.