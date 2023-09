Altas temperaturas: famílias correm pra climatizar casas para eventos do Círio

Na cidade de Belém do Pará, a reunião entre amigos e familiares em casa é uma tradição durante o período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, mas outra tradição típica das cidades próximas à linha do Equador é o intenso calor que normalmente ocorre em outubro. Nessa época do ano, as temperaturas podem ultrapassar 30 graus, e a sensação térmica pode ser ainda maior dependendo das condições do espaço em que a pessoa estiver, o que pode tornar uma simples confraternização em um evento desconfortável.

Para amenizar ou evitar o calor nos ambientes que vão receber os encontros, as famílias podem adotar medidas como manter as janelas abertas para permitir a circulação de ar fresco, utilizar cortinas ou persianas para bloquear a exposição direta ao sol.

Além das medidas mencionadas acima, existem outras opções mais eficazes que podem ser adotadas pelas famílias, como utilizar equipamentos para a climatização da residência.

Existem diversas estratégias, especialmente em cômodos como salas e salas integradas com cozinha. As opções mais procuradas nas lojas Imperador são os modelos de ar-condicionado e climatizadores.

Diferença entre os equipamentos de climatização para casas

Ar-condicionado portátil: essa opção é ideal para quem precisa movimentar o aparelho de um ambiente para outro com frequência, pois é fácil de transportar.



Ar-condicionado central: esse tipo de ar-condicionado é indicado para ambientes maiores. Ele é mais complexo e requer uma instalação mais elaborada, mas garante um resfriamento uniforme e eficiente em todos os cômodos.

Split inverter: é uma variação do ar-condicionado split que possui uma tecnologia mais avançada e econômica. Ele ajusta automaticamente a velocidade do compressor de acordo com a temperatura do ambiente, garantindo um consumo de energia mais eficiente e uma temperatura mais estável.

Climatizar a casa torna as comemorações do Círio mais agradáveis e confortáveis para todos. (Freepik.com)

