Altamira realiza maior Natal do interior do Pará

Sentado num banco na Orla da cidade de Altamira, às margens do caudaloso rio Xingu, Papai Noel pode ser visto de longe. No Festival Presente de Natal, promovido pela Prefeitura de Altamira, Sudoeste do Pará, o tamanho da imagem do bom velhinho é proporcional às dimensões do terceiro maior município do mundo.

Com mais de 15 metros de altura e 10 de largura, Noel veste a típica roupa vermelha, e realça a barba e os cabelos brancos com o tradicional gorro. Para erguer o monumental Papai Noel, foram necessárias duas toneladas de ferro, além de 33.700 lâmpadas, usadas para iluminar o anfitrião da data mais aguardada do ano.

O gigantesco Papai Noel atesta a importância do Natal na vida do altamirense. Responsável pelo posto de maior município do Brasil, o evento se firma como um dos mais importantes do Pará e coloca Altamira no radar de quem busca o encanto do Natal nesta época.

Assim como o Papai Noel de 15 metros, o Presente de Natal ostenta uma árvore iluminada de 13 metros no calçadão da Orla do Cais, enquanto outra flutua nas águas do rio Xingu fincada em uma balsa estrategicamente ancorada de frente para a Concha Acústica, espaço onde ocorrem apresentações artísticas e concertos musicais.

O Natal em Altamira não é grandioso apenas por ter a Orla inteira iluminada e decoração exuberante. Também se destaca pela rica programação, que este ano foi iniciada em 2 de dezembro e segue até 2 de janeiro. E para dar o tom maior desde o começo, a abertura da festa contou com o concerto musical de um dos mais influentes violonistas do mundo, Yamandu Costa. Dono de talento ímpar, Yamandu levou para a Concha Acústica um rico repertório com composições natalinas, como ‘Choro de Natal’ e ‘La Invernada’, de autoria própria, inspirada no inverno argentino vivenciado quando passou uma temporada no país vizinho.

Papai Noel gigante chama a atenção (ASCOM Prefeitura de Altamira)

No rio Xingu, brilha a árvore de Natal (ASCOM Prefeitura de Altamira)

Carinho pelo Pará

Foi a primeira vez que Yamandu Costa esteve em Altamira, mas as raízes dele com o Pará são de berço. Ainda quando criança, saiu pela primeira vez do estado natal, Rio Grande do Sul. O destino foi Santarém, no Oeste paraense. Atualmente, o renomado violonista mora em Portugal, mas o DNA é eternamente brasileiro.

“Já estive em São Luís (MA), já estive em Manaus (AM), em Santarém (PA). É muito gratificante conhecer o meu País. O Brasil é enorme e a diversidade cultural é emocionante. Para mim, já morando na Europa e tendo viajado pelo mundo inteiro, é maravilhoso poder conhecer mais um pouquinho do meu gigante país, aqui em Altamira, município gigante do Brasil”, declara em coletiva à imprensa.

O gaúcho Yamandu Costa nasceu em Passo Fundo (RS), tem 43 anos e ao longo da carreira arrebatou diversos prêmios. Entre os que mais marcam a trajetória do violonista, destaque para o Grammy Latino de Melhor Álbum Instrumental, conquistado em 2021, em uma parceria impecável com outro gigante da música brasileira: Toquinho.

Apesar dos inúmeros prêmios e reconhecimento internacional, Yamandu mantém a simplicidade das épocas de Passo Fundo. O jeito curumim de ser é explícito quando está no placo. De camisa preta e calça de algodão, numa pegada ‘bem à vontade’, o artista fez a plateia explodir em aplausos em Altamira. “Esse show internacional está sendo incrível, a gente gosta muito de música, meu filho gosta muito de música. Está sendo maravilhoso”, compartilha a estudante Cleice Figueiredo, que ficou encantada com Yamandu.

Yamandu domina tão bem o que faz que nem a visita de uma forte chuva, típica do início do nosso inverno amazônico o abala. Foi só abrir o concerto que o toró se anunciou. O violonista terminou de tocar, mesmo sendo banhado pela torrente, se recolheu, esperou a chuva ir embora e retomou assento com carisma e uma frase que muito nos ensina: “a gente não deve reclamar nunca do tempo, o tempo é que sabe. A gente está aqui e se adapta ao tempo”, refletiu antes de seguir com o repertório.

Yamandu Costa, do Grammy para o Presente de Natal (ASCOM Prefeitura de Altamira)

Mais programação especial

O Presente de Natal é mais que uma festa natalina. Muito mais! O evento preenche o calendário durante um mês. A ideia é, além de comemorar o período mais emocionante do ano, dar oportunidade para a população ter um espaço onde é possível viajar em um mundo encantado. Por isso, a decoração exuberante e a programação minuciosamente pensada.

"Estamos vivenciando um momento único, preparado com todo carinho para a nossa comunidade. É uma celebração que transcende o comum, repleta de magia e encantamento”, comemora entusiasmado Claudomiro Gomes, prefeito de Altamira.

Na abertura, em 2 de dezembro, o Presente de Natal trouxe o acender das luzes, em um espetáculo de cores e brilho. De ponta a ponta, ao longo de um quilômetro, a Orla do Cais foi tomada pela magia do espírito natalino. Caminhar pelo calçadão é como estar em outra atmosfera. A secretária de Turismo, Eliana Couto, responsável pela produção do evento, conta que o Presente de Natal é feito com muito carinho e atenção para todos os altamirenses e visitantes. “Nós queremos que o Natal na Amazônia seja destaque em Altamira”, afirma.

A resposta de quem participa é imediata. E positiva. “A noite de hoje está maravilhosa, Altamira está de parabéns com essa festividade toda, o cais está maravilhosamente lindo, a expectativa foi alcançada”, alegra-se Elizane Carreiro, dona de casa que não perdeu a oportunidade de acompanhar o acender das luzes.

Quem também ficou encantada foi Isadora Paz. Ela tem 7 anos e se maravilhou com tudo o que viu, com atenção especial para a árvore de Natal e o Papai Noel gigante. “Feliz Natal pra todo mundo”, deseja a menina, sem desviar o olhar de tudo em volta.

A programação de Natal tem cantinho particular para ver de perto um dos símbolos mais significativos da data. A Casa do Papai Noel, aberta depois de um desfile na Orla, com personagens da Disney e a banda de Fanfarra de Altamira, recebeu o bom velhinho em grande estilo, no carro do Corpo de Bombeiros. Uma multidão fez fila para aquele abraço de fofura e, claro, muitas fotos e vídeos.

“A magia do natal é encantadora, mexe com toda a família, nossos corações, é um momento mágico e único, veio a família toda hoje. É um momento muito importante, fiquei muito feliz com isso. O Natal é uma magia e não pode ser apagado ou esquecido, e o clima natalino é maravilhoso. A Prefeitura de Altamira está de parabéns por oferecer tudo isso para a população e não tem como não se encantar porque realmente está tudo muito lindo”, compartilha a médica Marina Lucena.

Família se encanta com evento (ASCOM Prefeitura de Altamira)

Vários presentes dentro do Presente

Altamira é referência em todo o Pará por ter uma gestão com olhar especial para ações sociais. Programas como ‘Gari na Escola’, ‘Meu Lugar’, ‘Esperança’, ‘Manus’ e ‘Bênção’, este último elogiado e apoiado pelo Unicef, resgatam a dignidade a famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

Além da transferência de renda e atividades extracurriculares, as ações promovem uma série de agendas inclusivas. No Presente de Natal deste ano, ‘Gari na Escola’ fez uma belíssima apresentação em forma de coral. Foi a primeira vez que os anjos da limpeza subiram num palco, leram e cantaram diante de uma mutidão.

“Pra mim a emoção foi ótima, me emocionei bastante”, diz a agente de limpeza Venice Veloso, responsável por ajudar a conduzir canções como ‘Luz Divina’, composição de Roberto Carlos e um dos hits com cara de Natal. Para a servidora, a oportunidade de aprender a ler e a escrever, e ainda participar do coral, traduz o respeito da Prefeitura com quem mais precisa de apoio. “Eu só tenho a agradecer”, finaliza Venice.

Outro coral que subiu ao palco da Concha Acústica, na Orla do Cais, foi o do ‘Projeto Esperança’. A inocência de crianças assistidas pela Prefeitura se traduziu nas letras cuidadosamente escolhidas para a apresentação. Um espetáculo de fofura. E, por falar em fofura, impossível não se render ao encanto da Amanda Ferreira. A menina só tem oito de idade, mas dá um show quando o assunto é dominar o espaço em que está.

‘Coral Esperança’ reúne crianças carentes e sonhadoras (ASCOM Prefeitura de Altamira)

Aluna da Escola Municipal de Educação Infantil Ideal, no bairro Água Azul, Amanda já nasceu com talento para leitura e escrita e, graças ao ensino oportunizado pela Secretaria de Educação de Altamira, conseguiu maior desenvoltura, tanto que nos eventos da escola tornou-se uma espécie de mestre de cerimônia mirim. “Às vezes, as professoras, em algumas programações, elas pedem pra eu ler um papel [roteiro] sobre aquilo ali [evento]”, explica a menina-prodígio.

Dentro da programação especial, o evento conta, ainda, com apresentações das Escolas de Dança e Música, Coral do Colégio com Supervisão Militar, Orquestra Municipal. O Presente de Natal também ajuda a movimentar a economia, com a ‘Vila Natalina’, montada na Praça do Mattias, que fica aberta ao público toda quinta, sexta, sábado e domingo, até 30 de dezembro.

Na Vila é possível encontrar artesanato, culinária regional e um setor inteiro dedicado ao chocolate produzido em solo altamirense, reconhecido internacionalmente pela qualidade e sabor único. O espaço abriga 25 expositores, com expectativa de 250 mil reais em faturamento.

Para ter acesso à programação completa do ‘Presente de Natal’, clique aqui.

Presente de Talentos

Durante o Presente de Natal, o altamirense acompanhou no sábado, 16 de dezembro, a grande final do Show de Jovens Calouros de Altamira (Talental). Na primeira edição, 84 meninos e meninos tiveram a oportunidade de mostrar os dotes musicais. 12 jovens disputaram na última etapa do concurso.

Os prêmios foram distribuídos em dinheiro para os ganhadores do 1º ao 5º lugar, e todos os finalistas receberam o troféu Talental 2023. Participaram da final do I Talental os jovens Jair Fernandes, Wemelly Kaity, Analu, Laura Evelin, Sâmily Moreira, Ellem Kamily, Naywme Miranda, Eyshilla Melo, Saskia Silva, Emerson Almeida, Flávia Alessandra e Edyjane Bastista.

Após as apresentações que encantaram o público, Wemelly Kaity ficou em 5º, Saskia Silva recebeu o prêmio de 4º lugar, Ellem Kamily ganhou o 3º, Eyshilla Melo alcançou o 2º lugar e Jair Fernandes, se consagrou como o grande vencedor do I Talental.

Jair Fernandes é o vencedor do ‘Talental’ (ASCOM Prefeitura de Altamira)

O verdadeiro espírito do Natal

O Presente de Natal não sobe ao pódio como um megaevento por acaso. A Prefeitura de Altamira planejou cada detalhe, pensou em cada enfeite ou símbolo usado para ornamentar e iluminar a Orla do Cais. Criada pela gestão ‘Mais Vida, Mais Futuro’, a festa reacende aquele sentimento que todos vivemos um dia.

Independente de fé ou religião, há espaço para quem quer que chegue, e não importa vindo de onde. Talvez, esse seja o maior encanto que acompanha milhares de pessoas ao longo de 30 dias, todas caminhando sob as luzes que fazem a Orla brilhar, como um farol que guia o navegante.

O Presente de Natal ressignificou a forma de olharmos para o momento mais aguardado e mágico do ano. É como se o menino Jesus nascesse de novo em uma manjedoura, ali, na beira do rio Xingu. Convenhamos que, se isso acontecesse, ele teria escolhido o melhor lugar do mundo para viver.

Natal em Altamira