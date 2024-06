Altamira inaugura Casa de Apoio para pacientes em tratamento na capital

Oferecer acolhimento com dignidade e respeito aos pacientes altamirenses que precisam realizar tratamento fora de domicílio (TFD), em Belém. É com esse objetivo que a Prefeitura de Altamira entregou no dia 29 de maio deste ano, a Casa de Apoio, localizada no bairro do Marco, rua Angustura, n° 2595, região central da capital paraense.

A casa funciona todos os dias da semana e é mantida pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social (Semaps). De acordo com Suelen Alves, responsável pela Semaps, o imóvel conta com servidores de apoio, cozinheiros, setor administrativo e vigilantes. A secretária explica, ainda, que a Casa de Apoio de Altamira, em Belém, “é preparada para hospedar 40 pessoas: 20 pacientes, além de 20 acompanhantes, quando o enfermo precisar de companhia”. Caso o paciente dispense um acompanhante, a vaga remanescente é destinada a outra pessoa em tratamento.

O projeto da Casa de Apoio vinha sendo amadurecido pela Prefeitura de Altamira nos últimos meses e, agora em maio, depois de sanar as questões burocráticas, adaptar o local, contratar servidores e tornar o ambiente apto para moradia, a gestão do maior município do Brasil conseguiu estabelecer o centro de acolhimento.

Para manter o local, a Prefeitura de Altamira vai aplicar recursos próprios, garantindo, também, refeições diárias e orientação sobre acesso à Casa de Apoio. Estão aptos a se hospedar na unidade, pacientes atendidos pelo programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), residentes em Altamira, e acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, assim como pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).