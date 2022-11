Alimentação vegana: 3 dicas de receitas

O consumo de carne no Brasil passou por várias mudanças durante os últimos anos. No cenário atual, a ingestão de carne bovina pela população está reduzindo por um conjunto de fatores, como a adoção do veganismo, conscientização ambiental e altos preços no mercado.

A dieta sem carne, diferente do que se pensa, é rica em todos os nutrientes necessários a partir do consumo de grãos integrais, feijões, ervilhas, frutas, nozes e sementes que fornecem antioxidantes, compostos vegetais e fibras para o organismo.

A adoção do estilo de vida vegano também contribui para a prevenção do surgimento das doenças crônicas, diabetes e controle da pressão arterial e colesterol.

O supermercado Preço Baixo dispõe de produtos veganos e toda a estrutura de hortifruti completa com uma variedade de frutas, verduras, legumes e outros alimentos para o preparo de receitas sem carne.

Para ajudar na rotina alimentar, separamos três receitas para você experimentar. Confira.

Risoto de legumes

Ingredientes:

Arroz arbóreo

Vinho branco seco

Caldo de legumes

legumes de sua preferência

Água

Ervas frescas

Modo de preparo:

Em uma panela, refogue o arroz por 2 minutos e depois acrescente 1 xícara de vinho branco seco. Depois, é só adicionar um caldo de legumes, pois a base do prato já vai estar bem suculenta. Misture o arroz e os legumes que você escolheu já cozidos, acrescente 1 xícara de água quente e ervas frescas e mexa até que os grãos fiquem macios.

Moqueca vegana de berinjela

Ingredientes:

Berinjela

Azeite de oliva

Alho

Sal

Pimentão verde e amarelo,

Cebola

Tomate

Limões

Leite de coco

Azeite de dendê

Modo de preparo:

Dica: Refogar a berinjela cortada em cubos em uma panela com 1 colher de sopa de azeite de oliva, sal e alho até que ela comece a dourar. Retire do fogo e reserve.

Em outra panela, adicione todos os ingredientes (berinjela, pimentão verde e amarelo, cebola e tomate) já picados em forma de camadas. Coloque sal e pimenta a gosto, suco de 2 limões, 100 ml de leite de coco, 2 colheres de azeite de dendê, tampe e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos.

Macarrão ao Molho Branco

Ingredientes:

1/2 copo de castanha-de-caju

1/2 unidade de cebola picada

2 dentes de alho picado

1 colher (chá) de azeite

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino preta

1 copo de leite de aveia

200 gramas de shimeji (opcional)

1 colher (sopa) de salsinha picada

240 gramas de macarrão sem ovo

Modo de preparo:

Hidrate a castanha em água quente por 30 minutos, escorra e reserve.Refogue a cebola e o alho picado junto do azeite por 2 minutos. Coloque os shimeji e deixe refogar até que fiquem dourados. Tempere com sal e reserve.

Em um liquidificador coloque todos os ingredientes restantes e bata bem. Coloque a mistura do liquidificador junto do refogado e deixe no fogo por aproximadamente 10 minutos (se achar necessário pode adicionar mais sal e pimenta). Cozinhe a massa conforme instruções do fabricante e misture no molho. Salpique salsinha picada e sirva.

A quinta do hortifruti conta com ofertas especiais em frutas, verduras e legumes selecionados (André Oliveira / O Liberal)

Todos os dias, o Preço Baixo tem ofertas e promoções especiais. A quinta-feira é o dia da semana mais indicado para a compra de hortifrutis para preparar as receitas acima, pois conta com preços acessíveis em frutas e legumes e outros itens selecionados no varejo e no atacado.