Alimentação infantil: saiba como desenvolver hábitos saudáveis

A alimentação é fundamental nos primeiros anos de vida, pois contribui para o crescimento e desenvolvimento infantil, além de ser o período em que as crianças desenvolvem seus hábitos e a variedade de alimentos pode influenciar nas suas escolhas.

A nutricionista Nayanne Nunes, do Grupo Preço Baixo, explica sobre cada fase da educação alimentar e indica os produtos ideais para o consumo. Ela lembra que até os seis meses de vida, a alimentação deve ser exclusivamente com leite materno, pois ele possui todos os nutrientes que as crianças necessitam.

A nutricionista Nayanne Nunes, do Preço Baixo, dá dicas de refeições para os pequenos (Divulgação)

Depois deste período começa a introdução alimentar, porém a amamentação segue até por volta dos dois anos de idade. “A introdução alimentar deve iniciar com alimentos amassados ou raspados, nunca liquidificados. As carnes devem ser bem cozidas e oferecidas picadas ou desfiadas. À medida que a criança cresce, os alimentos podem ser menos amassados do que antes ou bem picados”, detalha.

Para a nutricionista, esta fase é importante para que a criança conheça os alimentos em suas diferentes formas e a família desenvolve um papel essencial, por isso é necessário escolher alimentos saudáveis em razão dos industrializados.

As formas de preparo também ajudam na estimulação da alimentação saudável. A dica é deixar a criança participar de todo o processo desde a escolha, preparação e consumo permitindo que ela sinta o cheiro, a textura, o sabor.”Deixar que coma sozinha e junto com a família, fazer um prato somente para a criança, variar as formas de apresentação dos alimentos, interagir com a criança e falar o nome dos alimentos, além de parabenizar e elogiar o consumo das refeições”, recomenda Nayanne.

As frutas, verduras e legumes são ricos em fibras, vitaminas e minerais e uma dieta com esta base reduz as chances do desenvolvimento de diabetes, obesidade, doença do coração e até alguns tipos de câncer.

A nutricionista indica algumas refeições para diferentes faixas etárias que podem ser preparadas de modo prático e fácil aquisição como supermercados.

Para crianças de 9 meses,banana, maçã, pêra, jambo, goiaba, mamão, açaí, laranja, tangerina, melancia, melão, uvas são opções de lanche para o período da manhã e da tarde.

Já para o almoço, a inserção de alimentos dos grupos de cereais, de feijões, de legumes e verduras e de carnes e ovos deixa a refeição completa. A sugestão é arroz, feijão, peixe cozido e brócolis ou macarrão, feijão, carne de panela, batata e cenoura cozida.

