Alepa realiza sessão solene de outorga Medalha Isa Cunha

Mulheres que desempenham um trabalho voltado para a comunidade paraense foram homenageadas na manhã desta sexta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), com a outorga Medalha Isa Cunha. A condecoração foi instituída em 2004, em memória à historiadora Isa Cunha, fundadora da Sociedade Paraense dos Direitos Humanos e do Movimento das Mulheres do Campo e da Cidade. A honraria passou a ser outorgada durante a sessão alusiva ao Dia Internacional da Mulher, criada pela Resolução nº 22, de 11 de agosto de 1983, por iniciativa do então deputado federal Raimundo Santos.

A solenidade foi presidida pela deputada Paula Titan (MDB), Procuradora Especial da Mulher da Alepa. “Fico muito feliz em presidir essa solenidade com alguns deputados. Uma sessão onde são homenageadas mulheres que têm feito um trabalho de excelência a todos do Pará. Receber a medalha Isa Cunha representa o reconhecimento de serviços bem posicionados para muitos”, disse.



A parlamentar lembrou, ainda, das lutas das mulheres. “Sei que não foi fácil para muitas mulheres estarem ocupando a posição que hoje estão. Há menos de um século, nós, mulheres, não tínhamos o direito de votar, e hoje estamos ocupando espaços de poder e de decisões. Ocupamos profissões que anteriormente eram dominadas por homens. Nesta sessão têm mulheres que representam os mais diversos segmentos, as mais diversas profissões. É uma honra para a Alepa ter a presença de cada uma de vocês neste oito de março. Parabéns, mulheres. Que todas possam ter seus direitos garantidos”, afirmou a deputada.

Quem também esteve na Sessão foi a deputada Lívia Duarte (PSOL). Para ela, a medalha Isa Cunha simboliza a luta por mais diretos às mulheres. “Isa Cunha foi uma importante mulher paraense na luta por direitos de outras mulheres que são maravilhosas. Hoje renovamos as lutas pelos nossos diretos. Mulheres são como água, quando se encontram, crescem e se dividem para a garantia dos seus direitos. É com emoção e alegria que alimento a luta pelo direito de todas as mulheres. Viva às mulheres, feliz dia internacional da luta pelos direitos das mulheres”, declarou Lívia.

Emocionado, o deputado Fábio Figueiras (PSB) falou sobre sua homenageada, Dra. Amira Figueiras, sua mãe. “A mãe de cinco filhos e médica pediatra que foi uma mulher dedicada durante muito tempo de sua vida ao estudo do desenvolvimento infantil. Minha mãe tinha mestrado e doutorado, foi professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) e formou a maioria dos médicos que nós temos no Pará. Minha mãe conseguiu desenvolver projetos importantes no estado e coordenou projetos científicos, de extensão, de atendimento à criança e muitos voltados para a questão do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conseguiu desenvolver técnicas que são utilizadas a nível nacional, como a Terapia Comportamental Aplicada (ABA)’, pontua. “Diante de tantos afazeres, minha mãe cuidava de cada um dos filhos, da família. Eu tenho muito carinho, amor e paixão pela minha mãe. É com muito orgulho que, mesmo sem sua presença física, eu entrego a medalha Isa Cunha para ela”, finalizou.

Casa de Leis que realiza homenagem para as mulheres há mais de 20 anos (Balthazar Costa/Alepa)

Edna Castro, professora emérita da UFPA, homenageada da deputada Lívia Duarte, falou em nome das homenageadas. “Isa Cunha era realmente uma mulher incrível, incansável e originária, cheguei a conhecê-la. Essa medalha representa as mulheres brasileiras, mulheres que lutam pelos direitos humanos, pelo direito de viver e de construir uma sociedade justa. Parabéns para essa Casa de Leis que há 20 anos realiza essa homenagem para as mulheres. Obrigada a todas as deputadas e deputados que construíram e constroem projetos de lei para as mulheres do Pará, para a sociedade paraense”, comentou.

A solenidade contou com a presença do deputado Bob Fllay (PRD) e da vice-presidente da Fundação Escola do poder Legislativo (Felepa), professora Gisela Serqueira. Dez mulheres foram agraciadas com a medalha Isa Cunha.

Quem foi Isa Cunha

"Isa Cunha" foi historiadora e militante dos direitos humanos. Ajudou a fundar a entidade que até hoje desempenha atividades fundamentais em defesa dos direitos humanos no Pará. O Movimento das Mulheres do Campo e da Cidade, (MMCC), criado em 1985, foi presidido por ela durante três mandatos e hoje conta com representação em 40 cidades.