Alepa inova com novo Recurso Tecnológico ''BOT''

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), presidida pelo deputado Chicão (MDB), por meio do Centro de Processamento de Dados (CPD) lançou um novo recurso tecnológico chamado 'BOT' – a ferramenta pode ser utilizada através de aplicativo de mensagens WhatsApp e possibilita aos servidores da casa de leis e ao público em geral maior transparência e facilidade aos recursos informados na plataforma.

De acordo com Orêncio Coutinho Junior, coordenador do CPD, este mais novo instrumento de acesso às inúmeras informações de interesse dos servidores, e do público em geral, é mais um avanço que a Alepa proporciona utilizando a tecnologia a serviço dos cidadãos.

"A ideia do BOT surgiu no início deste ano pela equipe do Centro de Processamento de Dados, e ao longo dos meses começamos a construir e pensar de que forma esta ferramenta pudesse não somente servir aos funcionários que trabalham na Alepa, mas também ao público em geral, claro, de maneira simples e que um número grande de pessoas conseguisse ter acesso, e pensamos no WhatsApp'', disse.

Orêncio Júnior: Ferramenta serve aos funcionários da Alepa e ao público de cidadãos (Baltazar Costa)

O BOT é um contato de WhatsApp e possibilita aos servidores da Alepa, mediante matrícula, CPF, cadastrados regularmente no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) ter acesso a uma série de serviços, como: mudar a senha de acesso ao intranet, alterar senha de acesso ao contracheque, assim como emiti-lo também, e consultar o andamento de processo no protocolo da Casa. Lembrando que, para ter acesso a alguma dessas informações acima, a ferramenta exige que o número de telefone que esteja entrando em contato seja o mesmo cadastrado no DGP.

Além disso, um dos grandes diferenciais da ferramenta BOT é que ele não foi pensado apenas para os funcionários da Alepa. O público em geral pode solicitar na conversa de WhatsApp o acesso ao Banco de Leis – automaticamente é disponibilizado o PDF da Constituição Federal, da Constituição do Pará, o Regimento Interno da Alepa, o Regimento Jurídico Único, como também pesquisar sobre alguma lei específica que o usuário esteja interessado.

Na aba seguinte, quem clicar na opção 2, em Projetos, o interessado tem acesso de imediato aos Projetos de Decreto Legislativo, Projeto de Emenda Constitucional, Projeto de Lei, Projeto de Lei Complementar, Moção, entre outros serviços.

O BOT é uma plataforma de mensagens desenvolvida pela Assembleia Legislativa do Pará, por meio do Centro de Processamento de Dados, em parceria com os setores da Casa, como o Departamento de Gestão de Pessoas, Protocolo, Assessoria Técnica e Didex.

Serviço: Para ter acesso ao serviço BOT basta mandar um "oi" para o número de WhatsApp (91) 3197-2433.