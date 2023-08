Agronegócio: entenda o que é e a importância da atividade econômica

O agronegócio é um conjunto de atividades econômicas que surgem ou estão diretamente relacionadas à produção agrícola e sua comercialização. Ao contrário do que muitos pensam o agro vai muito além da fazenda e da colheita. É um universo que engloba desde empresas que fabricam máquinas agrícolas, como tratores, até o fornecimento de sementes e produtos agroquímicos.

É um dos setores que mais movimenta a economia, gera empregos e constitui um mercado amplo e muito atual, cada vez mais presente no cotidiano, causando impacto em diversas áreas do mercado. Economicamente, além de proporcionar a geração de novos empregos, faz com que a economia circule e ainda é uma ferramenta para o desenvolvimento humano.

O setor agro também lembra tecnologia e inovação, principalmente por ser um dos principais setores que investem hoje em instrumentos tecnológicos que facilitam e possibilitam otimizar diversos segmentos e tendências que aprimoram os processos consequentemente seus resultados. Como por exemplo sistemas que utilizam inteligência artificial, bem como diversos processos que utilizam a automação para auxiliar no processo de produção.

Para entendermos o que é o agro precisamos compreender que é um setor que mais desenvolve em suas múltiplas áreas de atuação e que possuem características únicas que o tornam tão especial.

FINANCIAMENTO DA SAFRA

Para que haja a safra contamos com o plano de fomento federal chamado Plano Safra que tem como intuito específico fomentar os produtores e consequentemente suas produções, é um plano anual lançado pelo governo federal e que cada vez mais recebe atenção por conta da sua expressiva atividade.

O plano de 2023/2024 visa fortalecer os sistemas de produção e tende a injetar uma alta de 27% a mais comparado ao disponibilizado no ano anterior. O orçamento conta com R$364,22 bilhões que serão destinados aos médios e grandes produtores rurais, sendo assim um alto investimento que será dividido por diversos setores.

ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA

A logística de armazenagem é um regulador de estoque, atua principalmente por meio de ações que garantem a conservação e o armazenamento dos itens em questão, garantindo a conservação e o armazenamento de forma correta. A armazenagem é imprescindível para qualquer negócio e possibilita controle ao seu estoque proporcionando organização, economia e melhores resultados.

O armazenamento dos produtos agrícolas é de suma importância e fator determinante para sucesso nos seus negócios, é um dos principais fatores que podem influenciar diretamente no início e no processo final da produção.

Quando o assunto é logística levamos em consideração que o Brasil é um dos principais países exportadores de produtos no mundo, junto com os Estados Unidos, China e a Índia, apesar de termos bons resultados levamos em consideração que contamos com alguns desafios, como a movimentação de grandes volumes de produtos, transportes em grandes distâncias, cuidados com produtos perecíveis, valores afetados pelo frete dos produtos e problemas relacionados à sazonalidade levando em consideração que contamos com diversas mudanças climáticas em períodos distintos que impactam diretamente com as safras.

PRÁTICAS ESG

ESG demonstra interesse por parte dos negócios em buscar medidas que minimizem os impactos ambientais (Reprodução/Ocram Produtora)

As práticas ESG englobam uma série de práticas que são destinadas à preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial. ESG é uma sigla em inglês que se traduz em Ambiental, Social e Governança. Em suma a ESG demonstra interesse por parte dos negócios em buscar medidas que minimizem os impactos ambientais, e se baseia em três pilares, são eles: Ambiental: que reflete as práticas adotadas pela empresa pra preservar o meio ambiente; Social: que é a forma que a empresa se relaciona com as pessoas ao seu redor; e Governança: que é o tipo de gestão utilizado pela empresa, com ênfase na transparência.

CONECTIVIDADE E DIGITALIZAÇÃO

Com o avanço da tecnologia e a inserção de metodologias modernas no agronegócio conseguimos potencializar e gerar resultados cada vez mais instantâneos, inclusive através de ferramentas na palma da mão como tablets, dispositivos móveis, drones, entre outros que nos permitem visualizar em tempo real.

A conectividade e a digitalização também são prioridades do governo federal que incentivam e fomentam os negócios locais e reforçam a importância de se investir cada vez mais em conectividade para o setor, como por exemplo a expansão do 5G na região rural.

GEOPOLÍTICA

Com o passar do tempo e avanço tanto na qualificação das pesquisas na agropecuária como com o processo de globalização, contribuíram diretamente para transformar o Brasil em uma das maiores potências no ramo de produção e exportação de alimentos, isso porque a geopolítica gerou alterações no que diz respeito as relações internacionais. Podemos citar como exemplo, os produtos da agropecuária brasileira têm destinos certos para a Ásia.