Afonso Lobato: Busca contínua por capacitação

As inovações tecnológicas conduzem os profissionais do Direito rumo a uma mudança irreversível. Para o atual secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Afonso Marcius Vaz Lobato, as oportunidades na área se tornaram diversas, mas o exercício jurídico hoje requer qualificação constante para acompanhar as transformações.

“Tendo em mente todas as mudanças nessa área moderna, a pessoa que trabalha na área do Direito e não busca se atualizar e introduzir essas novas ferramentas acaba perdendo espaço no mercado. É perceptível que está cada vez mais acirrado e competitivo, considerando, inclusive, a facilidade em prestar ou oferecer seus serviços fora do seu domicílio profissional. Essa barreira diminuiu sensivelmente”, declara o advogado.

Atuando no mercado há 25 anos, Afonso Marcius Vaz Lobato aponta alguns obstáculos que deverão ser superados após o estreitamento na relação entre a tecnologia e a advocacia. Para ele, é também necessário que sejam compreendidos os limites para aplicação da tecnologia na execução dos serviços jurídicos.

“Provavelmente, a inteligência artificial (IA) é uma das novas ferramentas que precisará ser sempre observada com muita cautela, em especial quando falamos de questões éticas, seja na relação com os clientes e os demais stakeholders, seja em relação ao posicionamento no segmento jurídico. Os profissionais devem utilizar a IA com muita responsabilidade, como auxílio em suas áreas de atuação e para otimizar o tempo no trabalho, ganhando em produtividade e eficiência na entrega”, opina.

Possuindo expertise em Direito Tributário, o advogado também assegura que o grande diferencial do profissional que atua em tempos de novidades tecnológicas e digitais é o desejo de contínua capacitação. Na avaliação do advogado, esse comprometimento com o aperfeiçoamento é capaz de gerar inúmeras oportunidades no mercado de trabalho. Por isso, os profissionais devem ficar atentos aos ganhos que trazem as novas ferramentas e mudar desde logo sua mentalidade de atuação.

“Quando se trata das possibilidades para o que há de vir dentro desse universo que a tecnologia oferece, as expectativas são as melhores possíveis. Tudo isso com viés de crescimento e ampliação do campo de atuação nas mais diversas áreas de conhecimento, com mais agilidade, eficácia e eficiência. A gestão da atividade profissional, portanto, pode ser mais efetiva, objetiva e chegar a resultados melhores, por exemplo”, conclui.

Afonso Marcius Vaz Lobato

Secretário-geral da OAB/PA (triênio 2022/2024)

