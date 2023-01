Advogada Andressa Frigo ajuda idosa a tirar passaporte português

Em algumas circunstâncias, o processo de divórcio pode dificultar a emissão de documentos importantes. Esse é o caso da comerciária de 63 anos, Ana Rosa do Nascimento, que não conseguia tirar o passaporte português devido à alteração em seu nome após um divórcio. Com os serviços da advogada Andressa Leão Frigo Pimenta, a idosa conseguiu resolver a situação.

Todo esse processo teve início em 2022, quando a comerciária, que mora em Belém do Pará e tem cidadania portuguesa, procurou o consulado de Portugal na capital paraense. Ao chegar na instituição, ela descobriu que não poderia tirar o cartão cidadão e o passaporte português.

A filha de Ana Rosa conta que, após a resposta negativa do consulado, foi iniciado todo o processo com a advogada Andressa Frigo, cidadã portuguesa e especialista em direito de imigração.

Ana Rosa do Nascimento contou com os serviços da Advogada Andressa Frigo para emitir cartão cidadão e o passaporte português. Na foto, a idosa com a filha Mellania do Nascimento. (Arquivo pessoal)

“Eu que comecei o processo com ela em 2022. Nessa época eu ainda morava em Belém. Eu reuni todos os documentos da minha mãe e encontrei com a Andressa Frigo, que estava de férias em Belém. Quando ela voltou para Portugal, fez todo o processo de separação da minha mãe em Portugal”, explica Mellania do Nascimento Ximenes, que atualmente mora no território português.

Todo o processo de entrega de documentos para a advogada durou cerca de três meses. A profissional também ajudou Ana Rosa do Nascimento a atualizar alguns dados no consulado português.

A advogada Andressa Leão Frigo Pimenta é especialista em direito de imigração. A profissional realizou todos os trâmites para emitir a documentação de Ana Rosa do Nascimento. (Arquivo pessoal)

Reencontro

De acordo com Mellania do Nascimento, a idosa já está com o cartão cidadão em mãos e irá realizar a emissão do passaporte no dia 25 de janeiro, no consulado de Portugal, em Belém.

Quando conseguir o documento, Ana Rosa do Nascimento irá vai viajar, primeiramente, para os Estados Unidos, onde sua segunda filha e netos residem. Em seguida, a comerciária pretende ir para Portugal.

“O passaporte europeu facilita a entrada dela nos Estados Unidos para visitar minha irmã e família, porque com esse passaporte ela não precisa tirar o visto. Também facilita a entrada dela aqui em Portugal”, revela Mellania, ressaltando que Ana Rosa não se encontra com os netos há quatro anos.

