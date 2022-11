Adenovírus: o que é e como tratar?

O adenovírus é uma família de vírus que reúne cerca de 60 subtipos classificados de A a G e podem causar patologias em diferentes regiões do organismo com destaque para as doenças relacionadas ao trato respiratório, como resfriado, bronquite, conjuntivite, laringite, pneumonias e sinusites, além de casos de diarreias e hepatites.

O médico Maiton Fredson, do Hapvida NotreDame Intermédica, fala sobre as complicações e tratamentos do adenovírus. Ele lembra que, recentemente, o adenovírus 41 vem causando um tipo de hepatite fulminante que está atingindo o mundo todo, sendo sinal de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O vírus se manifesta de modo sazonal, entretanto nesta época do ano aparece de forma mais incidência com doenças respiratórias acompanhada de conjuntivite sendo a principal forma de manifestação. Ele destaca que a doença se apresenta com febre, tosse, coriza e obstrução nasal em crianças.

Entre os principais sintomas, a febre e as diarreias podem permanecer por mais tempo em comparação a outras patologias, que devem ser sinais de atenção para os pais. O médico ressalta que o tratamento é sintomático, ou seja, cada sintoma é tratado com uma medicação específica.

A transmissão dos subtipos de adenovírus ocorre por gotículas de saliva, contato com superfícies contaminadas e má higienização de mãos. Maiton Fredson alerta sobre a importância do isolamento no período de ativação da doença para as crianças. “É importante evitar a rotina de escola, pois o vírus é transmissível. Até sete dias após o término dos sintomas é importante o resguardo”.

O profissional complementa que em caso de suspeita de pessoas contaminadas, é fundamental o uso de máscaras, boa higiene dos alimentos e das mãos e utilização de álcool em gel para a limpeza de superfícies.

Os adenovírus também podem causar outras complicações como pneumonia bacteriana, otite média, sinusite com a ministração de antibióticos para tratamentos, porque são doenças sobrepostas.

Boa higiene, repouso e o distanciamento de contato com outras pessoas são ações que ajudam a evitar a transmissão e para as pessoas saudáveis, as indicações são a boa higiene das mãos e evitar o ato de espirrar e tossir perto de pessoas saudáveis.