Aconteceu na AP: Baile do Hawaii é marcado com muita folia e diversão

Se tem Carnaval, tem diversão. E se tem uma coisa que não faltou na edição do Baile do Hawaii, deste ano, na Assembléia Paraense, foi muita folia e diversão. O evento, realizado no último dia 27, garantiu a animação de centenas de brincantes no clube.

O baile de Carnaval da AP contou com diversas atrações musicais. Entre elas, o cantor nacional Arlindinho Cruz. O artista agitou o público com muito samba e música de primeira qualidade. Em seu repertório, o sambista apresentou diversos clássicos de seu pai, o lendário Arlindo Cruz, além de outros grandes compositores.

Arlindinho Cruz agitou os brincantes durante o baile, trazendo grandes sucessos de seu pai, Arlindo Cruz (Reprodução/Assembléia Paraense)

A música também ficou por conta da Banda De Bobera e do DJ Fábio Yamada, garantindo o sucesso do evento, que proporcionou uma experiência única aos associados e convidados da AP.