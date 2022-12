Academia e quadras esportivas no prédio: conheça os benefícios que vão além da saúde

Ter academia e quadras esportivas no condomínio tornou-se uma tendência no segmento imobiliário, pois as construtoras estão cada vez mais interessadas em proporcionar qualidade de vida e comodidade para os moradores.

De acordo com a gerente de projetos, Renata Heidtmann, os espaços esportivos ajudam na valorização do condomínio e oferecem mais agilidade aos condôminos.

Renata Heidtmann é gerente de projetos da Quadra Engenharia. Ela destaca os benefícios de morar em um condomínio com academia e quadras esportivas. (Arquivo pessoal)

“As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e essas áreas para a prática de exercícios são prioridade nos empreendimentos com assinatura Quadra”, explica a profissional que atua na Quadra Engenharia.

Confira, a seguir, as vantagens de morar em condomínio com academia e quadra esportiva:

1. Valorização do imóvel: empreendimentos imobiliários tendem somente a se valorizar com o tempo. Áreas de lazer equipadas são um diferencial, se destacam e valorizam o investimento;

2. Economia de tempo e dinheiro: empreendimentos que possuem áreas para a prática de exercícios evitam que o condômino se desloque, perca tempo em trânsito e também não exigem custo extra (mensalidade de academia);

3. Segurança: fazer exercícios sem sair de casa também é sinônimo de segurança. Praticar atividades dentro do condomínio, em uma área vigiada, evita que o morador se exponha a riscos;

4. Flexibilidade de horários: o morador pode escolher o horário para praticar exercícios de acordo com o seu cotidiano.

Segundo a auxiliar em arquitetura, Gabriela Carneiro, funcionalidade e tecnologia são pontos que devem ser levados em consideração no momento de estruturar a academia e quadras esportivas no condomínio.

“É importante incluir equipamentos multifuncionais que possam atender a uma grande variedade de treinos e usos possíveis, pesquisando e aplicando sempre o que temos de mais moderno no mercado. Para quadras, por exemplo, além de procurarmos atender padrões internacionais para cada esporte, nosso objetivo é também garantir a segurança na escolha minuciosa dos materiais de acabamento, sempre específicos para cada atividade”, destaca a profissional.

